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「大員東人」湧愛心 彰化員東國小收到60歲暖心賀禮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員東國小邀請在僑信國小美術班執教的校友李英杰設計「繪說員東」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員東國小邀請在僑信國小美術班執教的校友李英杰設計「繪說員東」。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員東國小創校即將邁入六十周年，教育部補助整修運動場及周邊設施，家長會、社區和熱心人士合捐77萬多元，連同縣府補助200萬元整建跑道看台，今天一併落成啟用，市公所加碼鋪設通學步道，讓學童有安全的路上下學，小朋友和社區居民都有全安場地可運動。

員東國小原有運動操場PU跑道、球場和跳遠等場地，年久失修破損嚴重，縣長王惠美在啟用典禮感謝立法委員陳素月協助爭取教育部補助658萬元，縣議長謝典林及縣議員支持編列配合款268萬元，整修場地和運動設施。

員東整修老舊校舍拆除重建時也拆除司令台，關心員東的家長會和校友發起募捐，愛校運動外擴到學區、社區居民及熱心教育民眾，這群「大員東人」合計捐款77萬8363元，縣政府補助200萬元，重新興建跑道看台，邀請曾獲「星雲教育獎」等獎項的第十八屆校友李英杰設計「繪說員東」作為學校另一道美麗風景。

員林市公所在市民代表會的支持下，斥資333萬元建設員東通學步道，又撥款85萬元加蓋步道側溝。員林市長游振雄表示，希望基礎建設能讓學生上下學時更加安全。

彰化縣員東國小即將歡度六十周年校慶，今天一併舉辦新跑道等運動和看台等設施重整建落成啟用典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員東國小即將歡度六十周年校慶，今天一併舉辦新跑道等運動和看台等設施重整建落成啟用典禮。記者簡慧珍／攝影

運動 教育部 員林

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