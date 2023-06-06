彰化向日葵學園畢典 畢業生重建自信都要升學

聯合報近日報導，國內因高壓休、退學達2.2萬人，彰化縣政府委託彰化縣基督教青少年福利促進協會輔導這樣的中輟生復學，今天在竹塘鄉長老教會舉辦「向日葵學園第二十一屆畢業典禮」，畢業生都說到學園感受愛與關懷，已找到自信重建自我價值，都要升學。

向日葵學園現有11名學生，4人畢業，今天全體學生演唱詩歌、吹奏陶笛，從「神的孩子」到「讓我說聲謝謝你」用音樂和多首歌曲述說學習心境歷程，學園也播放學生平日的花藝設計、拼布製作、攀岩、竹塘木棉花道等活動回顧，向各界展現學習成果；學生看影片回想活動時趣味，都忍不住放聲大笑。

曾因過度自我要求完美導致身心俱疲而輟學的游姓學生，今天代表畢業生致詞時表示，來到學園，她和同學說出自己的需求和想法，師長都會在意，她們學到有能力的人就是要扶持助弱小，讓每個人都能被公平對待，也學習不需用自己的眼光看待別人想法。

陳姓學生發表畢業感言，自稱過去因個人和家庭的因素「失蹤」，到學園後她理解努力未必能看至立即效果或結果不是所預期，但她記住學園老師的祝福「流淚撒種的，必歡呼收割。」已學會勇敢面對不放棄。

第五屆校友「東東」已自彰師大電子研究所畢業，今天現身說法，最感謝的是媽媽永遠支持他，未來目標是開個人音樂工作室，他以吉它自彈自唱祝福畢業生及與會來賓。