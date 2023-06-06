台中巨型雕塑「巨人之手」遭踩踏 公所不排除報警
台中市和平區巨型雕塑「巨人之手」，為當地知名打卡景點，日前有民眾目擊，遊客踩上巨人的頭，還擠入巨人的鼻孔裡拍照，和平區公所表示，破壞公物者，必要時報警查辦。
台中市和平區桃山部落、雪山坑產業道路盡頭，有一處「巨人之手」，因巨型雕塑成為民眾喜愛的打卡景點。日前有遊客直接踩上巨人臉部，還將頭放進巨人鼻孔中拍照，民眾目睹直呼誇張，拍照上傳到臉書粉絲專頁（FACEBOOK）。
和平區公所今天透過文字稿表示，該雕塑為開放式裝置藝術，不少民眾會靠近打卡拍照，或有踩踏等破壞情形，公所將製作告示牌加強提醒，並請民眾發揮公德心，共同維持美好的休憩環境；另破壞者行為已涉及破壞公物，必要時報警處理。
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