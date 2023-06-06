中市豐富專案招商 亞大出線擬投資55億元設醫院

台中市豐原區豐富專案一心段1130地號土地設定地上權案，台中市府今天指出，經評定將由亞洲大學投資新台幣55億元設置醫院及住宿型長照機構，預計2028年下半年完工營運。

台中市豐原區豐富專案招商計畫，台中市府表示，計畫備受地方關注，其中豐富專案一心段1130地號土地設定地上權案，以設定地上權70年方式招商，已在昨天召開的評選會議中評定財團法人亞洲大學為第1優勝廠商。

台中市經發局長張峯源說明，豐富專案基地位處豐原區中正路及豐原大道交叉口，屬於台中市山線醫療次區域，此區域地廣人稀且民眾就醫可近性低，加上高齡人口占比及老化指數高，無論是醫療資源及長照資源都相對缺乏。

他表示，亞洲大學規劃於豐原區興建「亞洲大學附設豐原醫院」與「亞洲大學附設私立豐原住宿長照機構」及「托育大樓」，預計投資金額55億元，目標2028年下半年完工營運。

張峯源指出，亞洲大學在此興建醫院及住宿型長照機構，將能發揮交通樞紐優勢，透過國道快速連通周邊區域，針對山線醫療次區域西側4個行政區（豐原、潭子、神岡及后里區）補足醫療長照資源缺口，大幅提升民眾就醫便利性，照顧山城市民健康，完善豐原區做為山城副都心的機能。

經發局表示，投資案屆時將創造至少2000個就業機會，吸引周邊產業進駐，提升醫院周邊便利的生活機能，藉由密集的人口活動，可望築巢引鳳，形塑新商業中心與生活圈，成為帶動豐原地區經濟發展新核心。