台中太平荔枝產季到 區農會、公所聯手推採果、微旅行帶動觀光

台中市太平地區的荔枝產季到了，太平區農會總幹事余文欽上午說，今年荔枝開花狀況良好，又適逢4、5月有雨期，順利度過乾旱，只要後面氣候良好，結果狀況可以依正常年收成。但是，因栽種面積越來越少，荔枝總產量不增反減，要請民眾好好把握產期，大啖一番。

為了行銷荔枝，太平區農會和區公所今天聯合地方人士在古農莊文物館促銷，同時規畫了一系列的果樹認養和微旅行活動，活動詳情可上網搜尋關鍵字「農遊太平」，或參考活動網址http://q.emmm.tw。

太平區長許貴芳說，民眾到太平除了可以大啖鮮甜美味荔枝、體驗田園採果之樂，太平車籠埔地區附近還有新坪自行車道、古農莊文物館、百年老樟樹、廣興宮等著名景點，值得尋訪。

另外，頭汴坑騎鐵馬、咬人狗坑步道、蝙蝠洞、太平買菸場、馬卡龍公園、九二一震災紀念公園等地也都是大台中地區休閒旅遊的好去處，歡迎大家慢遊太平。

他說，10日晚上6時至8時將在馬卡龍公園舉辦「2023台中市逍遙音樂町-太平馬卡龍親子歡樂派對」音樂會，歡迎大家前往。