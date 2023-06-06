彰化藻類大爆發覆蓋蚵田成農田 蚵農欲哭無淚

彰化縣芳苑鄉潮間帶藻類大爆發覆蓋蚵田，退潮後一片綠油油，蚵農欲哭無淚向鄉公所求助，鄉公所和農委會水產試驗所、彰化區漁會、縣政府漁業科會勘，初步認定半數牡蠣死亡。今天縣政府指出，肇禍原因與氣候變遷有關，將爭取中央啟動天然災害救助，並輔導蚵農提升管理蚵田的技術。

芳苑鄉潮間帶養殖牡蠣面積近200公頃，是彰化縣最大牡蠣養殖區，鄉公所近日接獲蚵農反映，往年清明節後大量生長的藻類都在短短數日內消失，今年遲了一個多月長出來，越長越茂盛，毫無消失跡象，牡蠣被藻類蓋住「無法呼吸」幾乎死光。

鄉公所申請有關單位會勘，昨天下午退潮後察看蚵田，果真放眼望去「綠油油」；「過去從未見過這種情景，」唐姓、洪姓和林姓蚵農都說，以前藻類零星覆蓋牡蠣，很快被魚吃掉或日曬乾燥，損失輕微，今年藻類多到魚吃不完也曬不乾，夏季牡蠣恐怕沒收成。

縣政府農業處表示，絲藻大量繁生覆蓋蚵索造成牡蠣開口死亡，災情非常嚴重，漁民初估死亡率約4成，經水產試驗所和漁會人員估算死亡率約五成，縣政府請相關單位調查詳細原因，也建請中央重視氣候變遷造成的災情，立即啟動災損補助幫漁民度過難關。

新寶村長梁祥盛、漢寶村長鄭鵬豐都表示，粗估綠藻覆蓋牡蠣造成四成以上死亡，目前無法知道災損是否繼續擴大，若重新育苗，最快到年底冬末成蚵，以目前損失狀況可預料夏、秋兩季市場勢必貨源短缺，現在市價每台斤180元至200元，缺貨可能漲到每台斤200元以上。

縣府將持續追蹤及掌握大量藻類造成的災情，一方面請鄉公所盡速勘查拍照，一方面提醒漁民拍下損害情形及蚵田位置的背景，並標註拍攝日期、衛星定位等資訊，如果中央辦理現金救助，漁民可檢具照片和申請文件向鄉公所提出申請中央救助。