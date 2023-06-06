南投草屯和平街拓寬 公所得出1.38億陷困境 縣府伸援

南投草屯和平街位居市中心鬧區，但路幅狹窄、車流繁雜，成市區瓶頸路段，經公所向中央爭取納生活圈計畫補助，將斥資2.51億元進行拓寬改善，但地方自籌款高達1.38億元，公所負擔沉重，縣府允諾將寬籌財源盡力協助支援經費。

草屯鎮公所指出，和平街發展起源於日治時期，該區域當時為重劃區，是因應輕便鐵軌及火車站，而闢建的新街道，周邊因此集市繁榮，如今更是店家林立，成為市中心鬧區，但該區段早年興建，路幅狹窄，難支應車流，成為鎮內瓶頸道路。

和平街因此與富林路、平等街成為草屯市區三大瓶頸道路，但隨平等已完成拓寬，富林路透過延長闢建都計52號道路改善，目前就剩和平街待打通瓶頸，公所因此向內政部營建署爭取「都市計畫59號道路和平街瓶頸路段拓寬改善工程」。

經積極爭取，該工程獲列入生活圈計畫補助，因需闢建拓寬全長220公尺、寬12公尺的都計59號道路，須協議價購及補償地上物取得用地的面積達2750平方公尺，光用地取得就逾2.38億元，拓寬工程費1350萬元，總經費達2.51億元。

公所表示，和平街拓寬改善工程不僅能解決市區交通壅塞問題，同時也能改善當地中正、中山2里積水易淹的現況，但該工程雖獲中央補助，可望動工，但中央補助近5成經費，地方自籌款仍得支應達1.38億元，公所財政拮据，負擔沈重。