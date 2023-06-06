解決缺工與偏鄉就業 他辦比賽為營建業添生力軍

磐興建設總經理游金洲深感營建缺工，以及偏鄉弱勢學童困難處，十年來與營建業界合作，到彰化偏鄉培育人才，並且舉辦「磐興有愛、匠人有感」水電、泥作匠人競賽。游金洲說，盼藉此翻轉台灣建築產業文化，為建築界增添一批生力軍。

游金洲是建築科班出身，營建工作長達30多年，深感偏鄉弱勢學子就業不易，加上建築產業人才出現斷層，因此與合作夥伴，包括冠昀企業董事長柯錥錤、聯鎰水電老闆楊樂祈帶領老師傅，到彰化縣芳苑、大城，以師徒制的方式教授學子泥作與水電技藝，並以匠人精神的養成，培育建築界優秀職人。

游金洲說，10年來，這群偏鄉學生跟著柯錥錤、楊樂祈、老師傅及游金洲學習，目前已有30多名泥作與水電學子完成學習，投入建築產業。很多學員不但賺到人生第一桶金、結婚生子，不乏夫妻檔、兄弟檔，還有匠師計畫買自己施工過的房子。

游金洲指出，疫前他與柯錥錤，率領投入職場的匠師們，到日本去參訪左官達人全國競賽，希望匠師成為優秀的泥作匠人，2019年，磐興建設仿效日本左官達人全國競賽，舉辦第一屆泥作匠人競賽，盼能讓參與的年輕匠師們對於三感文化（責任感、成就感、榮譽感）更加認同。