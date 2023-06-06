5歲女童東勢客家文化園區遭蛇咬傷 園區大清掃、主委致歉

親子熱門景點的東勢客家文化園區，上周五有家長帶著2名女童到園區館內閱讀，其中5歲女童遭一尾南蛇咬傷左手中指、無名指，飽受驚嚇；所幸該蛇類無毒，女童送醫無礙。客委會主委江俊龍說，園方第一時間致歉、送醫，他也到女童家中慰問致歉，家屬不追究。

上周五(2日)，傍晚下課時間，有家長帶著2名女童到東勢區東勢客家文化園區館內閱讀，5歲女童不明原因遭蛇類咬傷，全館人員與遊客驚呼有蛇。

所幸，館方人員確認該蛇類為不具毒性的南蛇，立即協助女童送醫，包紮後女童左手中指、無名指已無大礙。

由於東勢客家文化園區位於單車東豐自行車道末端，假日是許多親子與外地遊客造訪熱門景點之一，昔日曾在館外發現蛇類蹤影，如今蛇類溜進館內，甚至咬傷女童，令不少家長擔憂旅遊恐遭「蛇吻」。

台中市客家事務委員會主委江俊龍強調，最近端午節氣到、氣候炎熱、降雨多，附近多農田，園區內生態豐富，這次是蛇類首次誤闖入館內，他上周六親自到女童家中致歉、致贈慰問金與小抱枕，所幸女童傷勢已逐漸康復，家屬也不追究。

事發當天，園區晚上立即做清掃、檢查，假日也加強清掃，昨周一休館，全館全面大清掃、消毒，未來將請教蛇類專家，園區內進行各種防範蛇類措施。