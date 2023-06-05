北斗鎮長補選 楊麗香：勇敢站出來 將代夫出征

彰化縣北斗鎮長李玄在因案入監服刑，依地方制度法規定3個月內辦理補選，李妻前鎮長楊麗香今天在臉書貼文說，「玄在對鄉親的承諾，未來三年多，讓麗香來完成」，她表示，公所原希望能提高生育禮金到3萬元而追加預算，卻仍被代表會打回票，在鄉親打氣下，她決定站出來，將會投入補選。

楊麗香今天在臉書貼文寫著「不畏強權，勇敢站出來」、「突破困境，為我們的下一代，願鄉親朋友一起攜手向前走」，許多支持者則留言「全力支持」、「楊鎮長，加油挺你啦」。

前北斗鎮長李玄在2017年在妻子楊麗香任鎮長期間涉嫌指示清潔隊放行，讓清運業者進垃圾掩埋場傾倒建築廢棄物，被依圖利罪等二審判刑1年10月、褫奪公權2年，全案定讞，5月18日已入監執行。

地方自治法規定，二審宣判後三個月內要進行補選，所以將在8月11日前完成補選，彰化縣選委會預計6月7日召開委員會決議補選日程，最近已有民進黨前縣議員江熊一楓、民進黨前鎮代、本屆鎮長候選人王東魚也表態將參加補選鎮長。

楊麗香說，李玄在任內原要爭取要將生育津貼從1萬提高到3萬元，以北斗目前一年新生兒約300多名計算，需要追加預算912萬元；還有要發放2歲前育兒津貼，公所每月補助1千元，需追加預算560萬元，但最近又被鎮代會打回票。

楊麗香說，北斗鎮公所去年歲計盈餘1億4245萬元，提高生育津貼等社會福利不成問題，但如今無法過關，還有最近也有多項建設需推動，為了實現李玄在的政策福利，及照顧鄉親的承諾，她決定再站出來。