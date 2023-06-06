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「彰化金好禮」甄選 投票抽大獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府舉辦「2023彰化金好禮」甄選活動，縣長王惠美（左3）邀請在地老店、新創商店、品牌業者踴躍參加。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府舉辦「2023彰化金好禮」甄選活動，縣長王惠美（左3）邀請在地老店、新創商店、品牌業者踴躍參加。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府鼓勵產業創新、轉型，增加品牌形象，昨天在縣府中庭為「2023彰化金好禮」甄選活動宣傳，縣長王惠美說，彰化建縣300年，有許多隱形冠軍，很多好食、好物、好伴手禮就在彰化，7月31日前受理報名，歡迎在地老店、新創商店、品牌業者踴躍參加。

王惠美表示，彰化金好禮甄選分為食品、非食品2大類，每類各選出10項金質獎，還有網路人氣獎、現場人氣獎、超威新人獎，總共38個獎項，但每家商店只能提出3項產品參與評選，透過甄選活動，把好產品行銷出去，讓產品的質跟量繼續升級。

王惠美指出，甄選分成3階段評分，專家學者評選占40%，網路票選占30%，現場投票占30%；為了讓大家一次買齊全，9月將舉辦大型展售會，販售多種商品，現場消費滿200元，民眾就可現場投票，選出彰化縣特色商品，有機會抽中iPhone手機、筆記型電腦、3C產品、500元禮券等，歡迎民眾把好禮帶回家。

王惠美表示，得獎廠商將由YouTuber網紅協助推廣行銷，並在知名通路銷售，還有機會組成禮盒進行公益販售，未來將透過大型活動推廣，爭取更多行銷機會。

彰化縣經濟暨綠能發展處表示，這次甄選評分項目特別增加電商額外加分項目，相關活動可搜尋彰化優質商品活動網站。

王惠美 投票 伴手禮 YouTuber

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