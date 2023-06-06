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日月潭船票收費標準廢止

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
日月潭是國內外知名景點，乘船遊湖是熱門觀光活動。圖／本報資料照
日月潭是國內外知名景點，乘船遊湖是熱門觀光活動。圖／本報資料照

日月潭乘船遊湖是熱門觀光活動，早年訂有收費標準，縣府評估該規定無益市場自由競爭，昨天在縣務會議決定廢止，回歸市場機制，並推動電子化。不過縣府強調，業者須每年陳報航線票價資料，避免船家漫天喊價。

縣府指出，日月潭湖光山色，環湖單車道曾獲「全球10大最美自行車道」，為建立合理票價機制，2018年訂定「南投縣日月潭載客小船收費標準」，維護潭區載客船班營運品質。依據該收費標準，遊湖全票價格訂在300元至1500元區間，包船客製化服務收費3000元至1萬5千元區間，每年仍須依據「南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例」，向縣府陳報航線、票價等船隊資料，核准後實施。

縣府評估，收費標準實施5年多，業者提供船隻船齡、設備、營運狀況等不同，服務型態多元，該規定無益市場自由及公平競爭，昨在縣務會議提案廢止。縣長許淑華說，收費回歸市場機制，未來將透過船票電子化，改善船票銷售秩序。

觀光處表示，雖廢止日月潭船票收費標準，當地船票仍不得高於縣府核准價格，避免漫天喊價；日月潭船舶智慧旅運系統，預計2年內建置完成。

日月潭 票價 車道 航線 許淑華

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