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大肚和美大橋 地方憂無交通配套

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市大肚通往彰化縣和美的跨烏溪大橋年初開工，內政部長內政部長林右昌（左六）昨到位在大肚的施工所聽取工程簡報。記者黃寅／攝影
台中市大肚通往彰化縣和美的跨烏溪大橋年初開工，內政部長內政部長林右昌（左六）昨到位在大肚的施工所聽取工程簡報。記者黃寅／攝影

跨越中彰的大肚和美跨河大橋去年底開工，內政部長林右昌昨天下午到大肚工務所聽取工程簡報。藍綠立委關心跨河大橋與周邊交通的配套措施，擔心施工前後對地方交通造成瓶頸。林右昌說，這座大橋對中彰交通、彰化就業、發展有助益，周邊交通配套將協調解決。

大肚和美大橋早在10年前規畫，由台中市、彰化縣合力興建，去年招標3度流標，去年10月動工，預計2026年完工；市府表示，過去大肚到和美車程30分鐘，大橋開通後縮短為2分鐘。

林右昌昨天前往視察，台中市藍綠立委楊瓊瓔林靜儀與前立委顏寬恒都表示，大肚和美大橋未來連接生活圈4號道路部分應同步規畫；林靜儀說市府應趕緊和中央協商，「開始談才有辦法」；楊瓊瓔說，希望內政部補助台中先期規畫費1200萬元。顏寬恒呼籲，中央應盡快進行，以免工程費又漲。

彰化縣立委黃秀芳、陳秀寳表示，此橋自大肚跨越烏溪至和美，銜接台61乙線省道、鄰近國三，希望未來和美端相關道路的銜接應該要有配套，地府、中央應積極配合，以免橋梁完工後，反而成為交通瓶頸。

林右昌說，跨河大橋完工後，不必再繞遠路從大肚橋或中彰大橋跨越，可疏解周邊交通壓力，對於台中市延伸至彰化和美的地方發展有助益；將統整各項意見，加以協調解決。

建設局說，跨河大橋斥資32億元，工程進度3.1%，超前預定進度，大橋結構設計已預留未來與生活圈4號線接合，目前先在大肚端施工，逐步推進至和美端。

林右昌 台中市 顏寬恒 楊瓊瓔 林靜儀 黃秀芳

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