中台灣電影中心、智慧塔 延宕挨轟

台中市議會昨考察水湳重大建設，已完工驗收2年的中台灣電影中心，迄今未委外招商，議員批已成「蚊子館」；「台灣塔」計畫12年來，花費5億餘元仍未動工。市府表示，中台灣電影中心第3季再招商，若順利2026年可啟用；台灣塔已轉型「智慧塔」，採BOT推動，另編1千萬元進行先期規畫。

台中水湳園區在前市長胡志強任內一手推動，園區內重大建設多，市府投入超過5百億元預算；中央公園已完工啟用，會展中心、綠美圖主體建築即將完成。

「智慧塔」計畫歷經三任市長，花費5億餘元，迄今仍未動工，現場只有結構試驗基座。記者劉柏均／攝影

國際名導李安10多年前在台中拍電影，在水湳留下「造浪池」，市府規畫在霧峰、水湳打造電影園區、電影中心，前者已完工啟用，但電影中心2021年6月完工驗收，迄今仍未營運。

前市長胡志強任內規畫蓋台灣塔，國際競圖選出日本建築師藤本壯介作品，前市長林佳龍接手後質疑預算暴增，重推競圖打造「智慧營運中心」，由法國建築師波宗巴克勝出。盧秀燕上任後，調整為「智慧營運塔」，迄今仍無進度。

議會交通地政委員會副召集人黃守達說，電影中心原訂2025年啟用，現在延到2026年，市府要加強招標。國民黨議員楊大鋐說，若無法招商應思考其他方式，否則2年後還是蚊子館。

議會交通地政委員會召集人陳淑華說，台灣塔計畫已停擺5年，若蓋不起來，市府應誠實面對。楊大鋐說，台灣塔預算不該匡列超過4年，不能只評估可行性，都發局要明確定位，若蓋不起來，應整體討論定案。

經發局長張峯源說，台灣塔因地目、容積等問題，無法引進百貨商場、旅館業等，目前計畫放寬容積、建蔽率，吸引廠商投資，已編列千萬元先期規畫推動。市府表示，中台灣電影中心曾規畫讓國家漫畫館進駐，後來計畫生變，下半年再招商。