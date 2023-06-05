洗刷行人地獄汙名 內政部長林右昌視察彰化市通學步道

洗刷「行人地獄」汙名，從學校周邊開始。內政部營建署結合彰化縣政府共將投入4606萬元，改善彰化市彰泰國中、大成國小、泰和國小通學步道及人行道，內政部長林右昌今天實地視察時強調，這是指標性建設，要做就做好，不要只做一半，如果要增加經費，內政部會全力支持，也希望縣府能整合相關單位，把問題解決。

彰化市彰泰國中、大成國小、泰和國小「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，總經費4606萬元，將三所學校周邊人行步道的空間重新規劃、改善，總計改善長度達2.4公里，將社區與學區進行串聯，讓社區跟學區能夠串聯，甚至還串聯國民運動中心、泰和、金馬2個公園，以及停車場， 其中3869萬元由中央補助。

林右昌今天下午到彰泰國中聽取工程簡報，立委陳秀寳、黃秀芳都到場關心。林右昌強調，營建署在審此案時，就很支持，認為這是極具指標性且有高效益的計畫，這個學區是非常典型需要整體改善的區域，目前大多數都是年長者來接小朋友上下課，所以中央希望以學校為核心來改善人行通學環境，行政院長陳建仁也非常支持，也希望縣府能整合相關單位，將問題解決。

林右昌說，今年內政部、交通部提撥總計50億元的經費，讓地方政府申請改善通學步道，彰化縣總計有20個被教育部列管的學校，已提出申請有16個案子，目前核准10個案子，10案核准的總經費高達1億5千多萬元，中央補助款1億3224萬餘元及地方配合款2519萬元，要來改善通學步道。