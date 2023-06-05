「警界梁詠琪」升任女所長 今至彰化溪湖分局媽厝派出所報到

彰化縣警局最新一波警官調動64人，今天舉行布達典禮，溪湖媽厝派出所新所長黃衣淳過去有「警界梁詠琪」之稱，174公分高的她，美照曾被登在警光月曆，前往觀禮的地方人士得知新所長是黃衣淳，直呼「原來是她」、「以後派出所會很熱鬧」。

溪湖分局長黃壬鍵今天為黃衣淳舉行布達典禮，黃壬鍵表示，黃衣淳是警大交通研究所畢業，學有專長，治安和交通是警方重點工作，希望她能帶領同仁投入工作，讓地方更平安；黃衣淳很優秀一路努力上來，希望未來能發揮所長，盼在警界同仁一起努力下，讓民眾更安心。

30歲的黃衣淳，警專30期畢業，來自雲林縣的她從小父母栽培其學古箏、鋼琴，是不折不扣的音樂美少女，後來聽從家人建議從警，8年前在新北市政府警察局保安大隊任員警時，就被發現其美貌不遜於藝人，甚至「警界梁詠琪」之稱傳開，而登上警光月曆。

擔任員警時，黃衣淳還顯得稚氣，不過認真負責的態度也得到長官和同事的肯定，因她知道有些人還不認同女警，以為女警是花瓶、無效警力，所以她就要更認真，從警之初，甚至帶著她的古箏到國小做犯罪宣導，深入社區關懷獨居老人等。