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「警界梁詠琪」升任女所長 今至彰化溪湖分局媽厝派出所報到

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導
彰化縣警局最新一波警官調動，今天舉行布達典禮，溪湖媽厝派出所新所長黃衣淳有「警界梁詠琪」之稱。圖／翻攝自黃衣淳臉書
彰化縣警局最新一波警官調動，今天舉行布達典禮，溪湖媽厝派出所新所長黃衣淳有「警界梁詠琪」之稱。圖／翻攝自黃衣淳臉書

彰化縣警局最新一波警官調動64人，今天舉行布達典禮，溪湖媽厝派出所新所長黃衣淳過去有「警界梁詠琪」之稱，174公分高的她，美照曾被登在警光月曆，前往觀禮的地方人士得知新所長是黃衣淳，直呼「原來是她」、「以後派出所會很熱鬧」。

溪湖分局長黃壬鍵今天為黃衣淳舉行布達典禮，黃壬鍵表示，黃衣淳是警大交通研究所畢業，學有專長，治安和交通是警方重點工作，希望她能帶領同仁投入工作，讓地方更平安；黃衣淳很優秀一路努力上來，希望未來能發揮所長，盼在警界同仁一起努力下，讓民眾更安心。

30歲的黃衣淳，警專30期畢業，來自雲林縣的她從小父母栽培其學古箏、鋼琴，是不折不扣的音樂美少女，後來聽從家人建議從警，8年前在新北市政府警察局保安大隊任員警時，就被發現其美貌不遜於藝人，甚至「警界梁詠琪」之稱傳開，而登上警光月曆。

擔任員警時，黃衣淳還顯得稚氣，不過認真負責的態度也得到長官和同事的肯定，因她知道有些人還不認同女警，以為女警是花瓶、無效警力，所以她就要更認真，從警之初，甚至帶著她的古箏到國小做犯罪宣導，深入社區關懷獨居老人等。

經過幾年的歷練，從新北市調任彰化，此次也從員林警分局第四組支援督察科巡官調任到溪湖分局媽厝派出所所長，今天布達典禮上，明眸皓齒、清新美麗的樣子依舊讓地方人士驚豔，後來才知「原來是她」。

彰化縣警局最新一波警官調動，今天舉行布達典禮，由分局長黃壬鍵主持，溪湖媽厝派出所新所長黃衣淳有「警界梁詠琪」之稱。圖／民眾提供
彰化縣警局最新一波警官調動，今天舉行布達典禮，由分局長黃壬鍵主持，溪湖媽厝派出所新所長黃衣淳有「警界梁詠琪」之稱。圖／民眾提供
溪湖媽厝派出所新所長黃衣淳曾有「警界梁詠琪」之稱，174公分高的她有雙修長美腿的美照曾被登在警光月曆。圖／取自警光月曆
溪湖媽厝派出所新所長黃衣淳曾有「警界梁詠琪」之稱，174公分高的她有雙修長美腿的美照曾被登在警光月曆。圖／取自警光月曆
彰化縣警局最新一波警官調動，今天舉行布達典禮，溪湖媽厝派出所新所長黃衣淳有「警界梁詠琪」之稱。圖／民眾提供
彰化縣警局最新一波警官調動，今天舉行布達典禮，溪湖媽厝派出所新所長黃衣淳有「警界梁詠琪」之稱。圖／民眾提供

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