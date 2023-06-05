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歷3市長台灣智慧營運塔空轉 中市府鼓勵民間投資

中央社／ 台中5日電

台中市議員質疑台灣塔先轉為台中智慧營運中心，再改為台灣智慧營運塔，歷經3任市長、耗資新台幣5億多，能否蓋成；市府表示，鼓勵民間投資，參考台北101營運模式，打造地標建築。

台中市議會交通地政委員會今天參訪水湳經貿園區，考察多項重要建設，實地走訪台中國際會展中心、綠美圖、中台灣電影中心等，並聽取簡報。業務單位指出以上建設，預計在2025年完工啟用，但民進黨籍市議員陳淑華質疑是否都能到位。

針對歷經3任市長的台灣智慧營運塔，從起初的台灣塔設置，轉為智慧營運中心，再到現在台灣智慧營運塔，已耗資5億元，目前仍未見蹤影，議員們也相當關切。

國民黨籍台中市議員楊大鋐表示，台灣智慧營運塔已歷經3任市長，如果做不起來，不要每天都持續進行可行性評估，浪費預算。

民進黨台中市議員黃守達則說，台灣智慧營運塔至今仍定位不明，BOT是手段，手段要為目的服務，不該顛倒過來，市府可參考NVIDIA執行長黃仁勳給年輕人的建議，採取戰略性撤退，如果沒必要蓋，就不要繼續浪費資源。

台中市都發局副局長紀英村指出，台灣塔規劃案，到前台中市長林佳龍任內改為智慧營運中心，分年編列76億預算，目前為止，規劃設計等支出5億多，後續交給經發局以BOT方式推動，預算就沒有繼續動支。

經發局長張峯源則表示，他們接手後，只花1000萬元做先期研究，未來不會由市府花錢興建，而是鼓勵民間投資，將參考台北101營運模式，打造地標建築，擴大觀光商業機能。

張峯源說，但台北101的容積率是台中的20倍，目前不能引進百貨公司飯店金融業等，限制太多進而影響民間投資意願，必須檢討建蔽率容積率等都市計畫，放寬招商條件，增加誘因，才能吸引廠商投資。

議員 台北101

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