中市大里夏田產業園區 5年審查二階環評終於通過

台中市大里夏田地區過去有農地受到重金屬污染，為讓土地有效利用，市府辦理大里夏田產業園區整體規劃及環評，經過5年審查，市府今天表示，環保署已通過二階環評。

台中市政府透過新聞稿說明，大里夏田地區12年前經環保單位調查，發現有27.8公頃農地受到重金屬污染，為整治農地土壤污染問題，裡外進行多次土壤置換，但農民仍擔心食安問題，無法再予耕作。

為讓土地有效利用，台中市政府於6年前辦理大里夏田產業園區整體規劃及環境影響評估；市府表示，規劃執行過程中，面臨對既有社區緩衝空間的保存、生態棲地維護、水資源循環利用、空污抵減機制及事業廢棄物處理等問題，最終在今年5月31日獲行政院環保署環境影響評估審查委員會通過二階環評審查。

市府經發局指出，大里夏田產業園區開發面積達188公頃，考量產業創新條例規定產業用地面積不得低於全區總面積60%，市府依環評委員會審查意見持續積極檢討，將園區綠覆面積由58.66公頃提升至60.48公頃，綠覆率則由31.2%提升至32.17%。

經發局表示，大里夏田產業園區都市計畫草案於今年4月28日經台中市都市計畫委員會審議通過，待提報下次台中市都市計畫委員會確認後，將提送內政部都市計畫委員會審議，經內政部通過後，市府將提送可行性規劃報告報經濟部核定及公告設置，期透過大里夏田產業園區提供產業用地，帶動地方產業升級，提升區域發展。