快訊

認性騷擾案衝擊民進黨 賴清德指示黨中央做1事「主席也參加」

「挖呀挖老師」素顏差很大？ 名醫點出關鍵在這部位

中市大里夏田產業園區 5年審查二階環評終於通過

中央社／ 台中5日電

台中市大里夏田地區過去有農地受到重金屬污染，為讓土地有效利用，市府辦理大里夏田產業園區整體規劃及環評，經過5年審查，市府今天表示，環保署已通過二階環評。

台中市政府透過新聞稿說明，大里夏田地區12年前經環保單位調查，發現有27.8公頃農地受到重金屬污染，為整治農地土壤污染問題，裡外進行多次土壤置換，但農民仍擔心食安問題，無法再予耕作。

為讓土地有效利用，台中市政府於6年前辦理大里夏田產業園區整體規劃及環境影響評估；市府表示，規劃執行過程中，面臨對既有社區緩衝空間的保存、生態棲地維護、水資源循環利用、空污抵減機制及事業廢棄物處理等問題，最終在今年5月31日獲行政院環保署環境影響評估審查委員會通過二階環評審查。

市府經發局指出，大里夏田產業園區開發面積達188公頃，考量產業創新條例規定產業用地面積不得低於全區總面積60%，市府依環評委員會審查意見持續積極檢討，將園區綠覆面積由58.66公頃提升至60.48公頃，綠覆率則由31.2%提升至32.17%。

經發局表示，大里夏田產業園區都市計畫草案於今年4月28日經台中市都市計畫委員會審議通過，待提報下次台中市都市計畫委員會確認後，將提送內政部都市計畫委員會審議，經內政部通過後，市府將提送可行性規劃報告報經濟部核定及公告設置，期透過大里夏田產業園區提供產業用地，帶動地方產業升級，提升區域發展。

台中市 都市計畫 環評

延伸閱讀

中市加碼20%存款利息助弱勢青年理財 限額70人明開放申請

大里運動中心無障礙設施遠又陡還加欄杆？ 身障者怨像入場考試

台中大里夏田園區 環評過關

被點名是台中適合的藍白合立委參選人 林筱淇：家人反對參選

相關新聞

杉林溪繡球花絕美盛放 壯闊巨瀑美景再現

南投竹山杉林溪森林生態渡假園區栽種逾15萬株繡球花盛放，美不勝收。園方表示，整體花開約7成，花期可望持續至7月底，而近期...

彰化南瑤宮白蟻蛀蝕、牆面裂縫 動用6千萬元2年內修復

有285年歷史的縣定古蹟彰化南瑤宮，因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元辦理修復...

影／梧棲大排連二天上萬尾魚暴斃 附近居民和民代不滿情緒爆表

台中市梧棲大排水溝昨天和今天連二天，已出現上萬尾死魚，魚屍遍佈水面，多數是生命力強的吳郭魚，魚屍已傳出惡臭，清潔人員今天...

大肚和美大橋施工 林右昌聽取工程進度但地方更關心這件事

由台中市大肚跨烏溪興建通往彰化縣和美的大橋年初開工，內政部長林右昌下午到位在大肚的施工所聽取工程簡報。不過，包括台中和彰...

中台灣電影中心、智慧塔進度延宕挨轟 中市府回應了

中台灣電影中心2021年6月完工驗收，至今已過2年仍未營運，今年初廠商招標又流標，市議員批已變「蚊子館」；另「台灣塔」編...

日月潭船票收費標準將廢止 回歸市場機制

日月潭乘船遊湖是熱門觀光活動，早年訂定「載客小船收費標準」，縣府評估該規定無益市場自由競爭，今於縣務會議決定廢止，收費回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦