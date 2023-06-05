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中台灣電影中心、智慧塔進度延宕挨轟 中市府回應了

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中會展中心目前興建中，建設局長陳大田表示，2025年有信心可以辦第一展。記者劉柏均／攝影
台中會展中心目前興建中，建設局長陳大田表示，2025年有信心可以辦第一展。記者劉柏均／攝影

中台灣電影中心2021年6月完工驗收，至今已過2年仍未營運，今年初廠商招標又流標，市議員批已變「蚊子館」；另「台灣塔」編列76億預算，歷經12年未見進度，市議員要求市府，若真蓋不起來，應與市長討論，明確規畫未來定位。

中市府表示，「台灣智慧營運塔」起初由胡市長時期發包、林市長終止變更，此階段已花費共約5.46億；經發局現花費1千萬先期規畫，放寬相關建設限制，未來將採BOT方式執行，不會花費到原編列76億預算。

中市府也提到，中台灣電影中心年初廠商招標第二次流標，計畫第三季再招標，期望能如期上標，加上裝修期24個月，最快預計2026年啟用。

委員會召集人、市議員陳淑華指出，台灣塔停擺5年，若蓋不起來，市府也應說明狀況；市議員楊大鋐詢問台灣智慧營運塔，支出經費與進度，認為不應匡列預算超過四年，卻僅做可行性評估，都發局應檢討，是否有目標方向，重新規畫。

經發局長張峯源說明，台灣智慧營運塔因用地項目、容積率等問題，目前無法引進百貨商場、旅館業等，限制太多，目前計畫放寬容積率、建蔽率，吸引廠商投資，以台北101做參考對比，全案先期規畫，大力推動中。

另中台灣電影中心於簡報中，設定2025年啟用；委員會副召集人、市議員黃守達指出，但市府今年5月時稱，預計2026年啟用，時程不斷更改；中台灣電影中心已在2020年竣工，市府務必加強招標作業，勿讓啟用日期一再延宕；楊大鋐也說，若無人承接，就該思考是否有其他方式，否則沒解決配套措施，兩年後一樣還是蚊子館。

中市議會交通地政委員會今考察水湳經貿園區建設進度，市議員沈佑蓮、謝家宜、黃健豪也列席參加；聽完各單位簡報，陳淑華說，水湳特區幾項重大建設，已投入逾5百億資金，整體進度都壓在2025年，要求市府定要嚴格控管進度。

「中台灣電影中心」興建、驗收完工已逾兩年，但兩次招標失敗，仍未營運；中市府計畫今年第三季重新招標。記者劉柏均／攝影
「中台灣電影中心」興建、驗收完工已逾兩年，但兩次招標失敗，仍未營運；中市府計畫今年第三季重新招標。記者劉柏均／攝影
中市議會交通地政委員會副召集人、市議員黃守達指出，中台灣電影中心已在2020年竣工，市府務必加強招標作業，勿讓啟用日期一再延宕。記者劉柏均／攝影
中市議會交通地政委員會副召集人、市議員黃守達指出，中台灣電影中心已在2020年竣工，市府務必加強招標作業，勿讓啟用日期一再延宕。記者劉柏均／攝影
中市議會交通地政委員會今考察水湳經貿園區建設進度。記者劉柏均／攝影
中市議會交通地政委員會今考察水湳經貿園區建設進度。記者劉柏均／攝影
「台灣智慧營運塔」基地，歷經三屆市長任期，目前仍無進度，僅剩原計畫興建的基座。記者劉柏均／攝影
「台灣智慧營運塔」基地，歷經三屆市長任期，目前仍無進度，僅剩原計畫興建的基座。記者劉柏均／攝影
中市議會交通地政委員會召集人、市議員陳淑華指出，水湳特區幾項重大建設，已投入逾5百億資金，要求市府嚴格控管進度。記者劉柏均／攝影
中市議會交通地政委員會召集人、市議員陳淑華指出，水湳特區幾項重大建設，已投入逾5百億資金，要求市府嚴格控管進度。記者劉柏均／攝影
「中台灣電影中心」興建、驗收完工已逾兩年，但兩次招標失敗，仍未營運；中市府計畫今年第三季重新招標。記者劉柏均／攝影
「中台灣電影中心」興建、驗收完工已逾兩年，但兩次招標失敗，仍未營運；中市府計畫今年第三季重新招標。記者劉柏均／攝影

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