中市加碼20%存款利息助弱勢青年理財 限額70人明開放申請

鼓勵弱勢青年累積資產、自立脫貧，台中市社會局續辦「弱勢青年就業自立培植計畫」，今年應屆或去年畢業的低收入戶、中低收入戶青年，只要穩定就業、開戶儲蓄及配合社會參與回饋，可獲20%的存款利息，最高補助1.2萬元，6月6日上午9時起開放線上申請，名額70人，額滿為止。

社會局表示，為減輕職場新鮮人的經濟壓力，凡列冊台中市低收入戶及中低收入戶的25歲以下國內大專院校及研究所應屆和去年畢業生，已成功就業，且能全程配合儲蓄者，6日起可至台中市政府服務e櫃檯網頁（https://eservices.taichung.gov.tw/），搜尋關鍵字「青年就業自立培植」，線上填寫申請表，上傳畢業證書及在職證明影本，社會局審查後，將以電子郵件通知結果。

社會局提到，申請者可於線上申請時選擇每月存款5000元、7500元或1萬元，自行至任一金融機構開立零存整付儲蓄帳戶，並按月自薪資轉存至該帳戶。社會局依實際繳存額度，相對提撥20%，每月分別補助1000元、1500元或2000元，今年度辦理期間自7月至12月止，最高補助1.2萬元；申請者於年底檢具請款資料後，補助款項將一次撥付於指定郵局帳戶。

社會局自110年推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，迄今共補助108人，共同資產累積達536萬4000元，歡迎符合資格者把握機會踴躍申請。