后里和興路瓶頸段懸臂式拓寬一舉兩得 9月可完工

台中市后里區中和里和興路靠進和興橋路段只容一台車通行，過窄的路面加上又是轉彎處，常造成車禍，當地里長陳水波向立委楊瓊瓔陳情希望儘速改善，各單位今天會勘，為兼顧排水功能，解決用地取得問題，現場決定採用懸臂式工法加大路寬2公尺，讓行車更安全，初估工程約316萬元，建設局允諾7月中旬施工，9月中旬完工。

立委楊瓊瓔今天會同中市建設局、水利局、農水署、市議員陳本添、邱愛珊到現場會勘，后里區中和里和興路靠進和興橋路段約30多公尺的路面，因路面過窄加上又是轉彎處，一邊是住家，一邊是后里重要區域排水旱溝，上下班交通尖峰時段，此路段就上演「黑白羊過橋」的故事。

也因轉彎處視線問題看不到對向來車，交通事故多。中和里長陳水波及里民希望路面能夠儘早拓寬，附近居民表示，急需拓寬的瓶頸路面約30公尺，這個路段沒拓寬形成路段的咽喉被「卡」住。市議員陳本添說，和興路車流量大，整段拓寬涉及用地徵收及工程經費龐大，建議優先辦理瓶頸段改善，方便雙向車輛會車，減少交通事故。

楊瓊瓔表示，中和里周邊工廠林立、大型建案及人口也不斷增加，交通流量大，位於和興路靠進和興橋路段因道路狹窄，來往車輛會車都有困難，甚至經常發生車禍，需要相互禮讓始能通過，否則就會卡住，她希望此路段可以採用懸臂式工法加大路寬2公尺，讓路面拓寬至7至8公尺，改善後路會加寬且截彎取直，才能解決這個交通隱患，請建設局儘速規劃設計，希望在幾個月內能夠改善完成，讓和興路的用路人車輛及行人都能安全通行。

建設局養護工程處總工程司蔡孟奇表示，后里區中和里的和興路為當地居民出入時的常經道路之一，來往車流頻繁，但和興路靠進和興橋路轉彎處路寬約5公尺，行車視線不佳，不易會車，常造成道路壅塞，更常因為視線死角，造成發生交通意外的頻率偏高，影響地方出入的不便及安全的顧慮，經楊瓊瓔立委、地方議員及里長們的反映，大家也看到會車的危險，所以養工處會積極改善問題，讓這裡的交通可以更通暢。