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彰化南瑤宮白蟻蛀蝕、牆面裂縫 動用6千萬元2年內修復

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影

有285年歷史的縣定古蹟彰化南瑤宮，因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元辦理修復，今天舉辦開工儀式，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修，預定2年內完工；至於彩繪及泥塑、剪黏等裝飾項目，則列為後續2期修復工程。

彰化南瑤宮創建於清乾隆3年（1738年），歷經兩度修繕，至清嘉慶7年（1802年）重建擴大廟基5倍。1916年改建成為一座混合中西日式風格的廟宇，至1936年完成前方各殿及兩廊建築，1971年新建淩霄寶殿，之後陸續多次修建。

市公所指出，彰化南瑤宮數十年來，即未再辦理大型整修，目前正殿、護龍及三川殿受損情況，主要是木構件損壞有白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫筍等；磚牆面出現裂縫及規帶、中脊，戧脊裂損等，有必要辦理大幅修復，市公所在2020年完成工程委託規劃設計，去年7月文化部核定修復工程計畫。

彰化南瑤宮修復工程總經費6557萬元，其中文化部補助4589萬元、縣府491萬元，市公所自籌1475萬元，預定2年內完工，至於彩繪及泥塑、剪黏等裝飾項目，則為後續2期修復工程。

今天的南瑤宮修復工程動工典禮，由市公所主任秘理許晉嘉代理市長林世賢出席，立委黃秀芳、文化部文化資產局長陳濟民、副縣長林田富、市民代表會主席陳文賓、施工廠商，以及多名民代與地方人士，共同祈求媽祖庇佑施工順利。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，市公所加強寺廟古蹟管理修繕，他就任後，陸續提報聖王廟、元清觀、南瑤宮、慶安宮、西門福德祠修復工程計畫，繼聖王廟、元清觀修復完成，如今南瑤宮也開工了，後續慶安宮、西門福德祠修復工程計畫，可望在今年內審查通過。

彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮因長期未修建，出現木構件腐朽、磚牆面裂縫等嚴重毀損，市公所將動用6557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮今天舉辦修復開工儀式，將以6557萬元經費，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮今天舉辦修復開工儀式，將以6557萬元經費，針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修。記者劉明岩／攝影

南瑤宮 彰化

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