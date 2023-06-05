中市圖推書店二三事特展 品味主題書店氛圍

台中市立圖書館推出「書店二三事」書展，邀請台中10家特色書店授權文字與照片，讓民眾品味主題書店的獨特氛圍，文化部成年禮金將於6日開放領取，也歡迎支持藝文產業。

台中市文化局今天透過新聞稿表示，「書店」是城市中獨特的閱讀風景、社區創生的基地，更是在地民眾生活連結與記憶。市立圖書館即日起到6月底推出「書店二三事」書展，許多意想不到的書店主題作品都將在書展中呈現。

文化局表示，這次結合書展邀請10家特色書店授權文字與照片，有具備深度閱讀的空間「邊譜」、以天文為主題的「仰望書房」、期許自己成為1家10年不關書店「羅布森書蟲房」、霧峰的文化創生基地「熊與貓咖啡書房」、「給孤獨者書店」與「梓書房」以二手書創造人與書相遇的機會，還有乘載著老台中人記憶並且風華再現的「中央書局」。

海線地區則有「清水散步」、「街仔尾冊店」與「野人讀冊店」是在地重要的藝文核心，文化局表示，各家書店呈現不同的氛圍與選書風格，讓民眾在閱讀文字時有如置身書店書海中。

「野人讀冊店」店長小虹表示，甲安埔地區過往沒有獨立書店，希望書店的成立能夠提供在地居民藝文交流場域，也能帶動閱讀能量與藝文活力。

中市圖提醒，文化部成年禮金將於6日開放領取，只要年滿18歲至21歲的青年都可領取1200點成年禮金，可於各藝文消費點購書或參加藝文活動，歡迎大家到書店為自己挑選幾本書籍，以實際行動支持藝文產業。