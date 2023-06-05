快訊

總怕自己不夠好…3成學生憂鬱 哈佛如何改善校園心理健康

北市最後社區戲院要賣了 專家：底價便宜但「3關鍵」挑戰難度高

美光遭封殺美籲南韓別趁虛而入 北京挑撥劇本會奏效？

中市圖推書店二三事特展 品味主題書店氛圍

中央社／ 台中5日電
台中市立圖書館即日起到6月底推出「書店二三事」書展，邀請10家特色書店授權文字與照片，讓民眾品味主題書店的獨特氛圍，也盼能帶動閱讀能量與藝文活力。（台中市政府提供） 中央社
台中市立圖書館即日起到6月底推出「書店二三事」書展，邀請10家特色書店授權文字與照片，讓民眾品味主題書店的獨特氛圍，也盼能帶動閱讀能量與藝文活力。（台中市政府提供） 中央社

台中市圖書館推出「書店二三事」書展，邀請台中10家特色書店授權文字與照片，讓民眾品味主題書店的獨特氛圍，文化部成年禮金將於6日開放領取，也歡迎支持藝文產業。

台中市文化局今天透過新聞稿表示，「書店」是城市中獨特的閱讀風景、社區創生的基地，更是在地民眾生活連結與記憶。市立圖書館即日起到6月底推出「書店二三事」書展，許多意想不到的書店主題作品都將在書展中呈現。

文化局表示，這次結合書展邀請10家特色書店授權文字與照片，有具備深度閱讀的空間「邊譜」、以天文為主題的「仰望書房」、期許自己成為1家10年不關書店「羅布森書蟲房」、霧峰的文化創生基地「熊與貓咖啡書房」、「給孤獨者書店」與「梓書房」以二手書創造人與書相遇的機會，還有乘載著老台中人記憶並且風華再現的「中央書局」。

海線地區則有「清水散步」、「街仔尾冊店」與「野人讀冊店」是在地重要的藝文核心，文化局表示，各家書店呈現不同的氛圍與選書風格，讓民眾在閱讀文字時有如置身書店書海中。

「野人讀冊店」店長小虹表示，甲安埔地區過往沒有獨立書店，希望書店的成立能夠提供在地居民藝文交流場域，也能帶動閱讀能量與藝文活力。

中市圖提醒，文化部成年禮金將於6日開放領取，只要年滿18歲至21歲的青年都可領取1200點成年禮金，可於各藝文消費點購書或參加藝文活動，歡迎大家到書店為自己挑選幾本書籍，以實際行動支持藝文產業。

文化局 圖書館 台中市

延伸閱讀

基隆夏日電影院今首映 笑笑羊大電影：外星人來了登場

街頭藝人盼表演展點全面開放 桃文化局曝難執行原因

「黃牛條款」正式上路 文化部檢舉專區同步上線

北市暫定古蹟內部改建預售屋接待中心 文化局開罰80萬

相關新聞

德基水庫容量達66.66% 再來一個颱風中部就不缺水

中部地區連日大雨，德基水庫今天早上8點，水庫水位1390.94公尺，庫容量達66.66%，有效蓄水量12610萬噸，大甲...

為視障學生視力健康把關 獅子會到惠明盲校辦視力篩檢

國際獅子會300-C1區曾捐贈永信社會福利基金會1台沐浴車，中華小腦萎縮症病友協會1輛復康巴士，台灣愛之光公益協會護眼防...

中市圖推書店二三事特展 品味主題書店氛圍

台中市立圖書館推出「書店二三事」書展，邀請台中10家特色書店授權文字與照片，讓民眾品味主題書店的獨特氛圍，文化部成年禮金...

獅友捐贈台中北屯仁和捐血室上午啟用 每年可募上萬袋血

台中捐血中心北屯仁和捐血室上午啟用，負責捐贈的國際獅子會成員上午齊聚慶祝落成啟用。包括國際獅子總會前總會長、國際釐撫基金...

瑪娃颱風雨勢挹注 德基水庫容量66.66%

德基水庫水位今天來到1390公尺，庫容量66.66%。大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，颱風瑪娃帶來的雨勢，讓森林吸飽水後，後...

彰化東螺溪淨溪 移除小花蔓澤蘭

中央與彰化縣府將投入7.65億元辦理東螺溪水環境改善計畫，打造沿線8.3公里的五大景觀亮點，在整治前，彰化縣湖埔社區大學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦