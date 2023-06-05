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獅友捐贈台中北屯仁和捐血室上午啟用 每年可募上萬袋血

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中捐血中心北屯仁和捐血室上午啟用，負責捐贈的國際獅子會成員上午齊聚慶祝落成啟用。記者黃寅／攝影
台中捐血中心北屯仁和捐血室上午啟用，負責捐贈的國際獅子會成員上午齊聚慶祝落成啟用。記者黃寅／攝影

台中捐血中心北屯仁和捐血室上午啟用，負責捐贈的國際獅子會成員上午齊聚慶祝落成啟用。包括國際獅子總會前總會長、國際釐撫基金會（LCIF）主席道格拉斯·亞歷山大也特地來台參與，同時視察捐血室裡的各項設備，對能造福地方民眾，表示肯定。

台中捐血中心企劃課長陳家綺說，仁和捐血室是北屯第一個、台中市第8個定點式無動力捐血車廂，有了此一據點，可以方便民眾捐血，不必再遠赴中正公園等其他捐血室。仁和捐血室裡設有6張捐血床，每天可以抽到180到200袋的血，去年11月試營運至今的總捐血量已達5845袋。

國際獅子會台中市300 C-1區2019-2020年度總監謝文卿，因為母親12年前因被酒駕撞紅燈者撞上過世，他記得當時若非緊急輸血，等不到跟他見最後一面，因此他謹遵母親遺言，要好好做人、奉獻社會，並發起此次捐贈仁和捐血室活動。

他說，此次除了捐贈捐血室，另還捐贈民間救難團體迅雷救難車兩輛以及給家扶中心的中輟生接送車1輛，總經費1102萬元，除了獅友們辦活動募得400餘萬元，以及國際釐撫基金會補助300萬，其餘不足的3百多萬元由他補足，以回饋社會。

謝文卿感謝二位國際理事江達隆、張瑞泰領導獅友，用實際行動支持捐血救人工作，以及台中市議會議長張清照，議員陳成添、賴順仁、黃健豪和市府團隊鼎力協助水電設備工程，在北屯松竹路接近崇德路口處設立此定點式捐血室，期待有更多社團企業與民眾能共襄盛舉，以行動支持捐血一袋、救人一命。

國際獅子會台中市300 C-1區2019-2020年度總監謝文卿（右二）向國際獅子總會前總會長、國際釐撫基金會（LCIF）主席道格拉斯·亞歷山大（右）介紹捐贈捐血室經過。記者黃寅／攝影
國際獅子會台中市300 C-1區2019-2020年度總監謝文卿（右二）向國際獅子總會前總會長、國際釐撫基金會（LCIF）主席道格拉斯·亞歷山大（右）介紹捐贈捐血室經過。記者黃寅／攝影
國際獅子總會前總會長、國際釐撫基金會（LCIF）主席道格拉斯·亞歷山大（右三）來台視察捐血室裡的各項設備。記者黃寅／攝影
國際獅子總會前總會長、國際釐撫基金會（LCIF）主席道格拉斯·亞歷山大（右三）來台視察捐血室裡的各項設備。記者黃寅／攝影
國際獅子總會前總會長、國際釐撫基金會（LCIF）主席道格拉斯·亞歷山大（中右）來台了解仁和捐血室設立經過，獅友謝文卿（左）、江達隆（中）接待導覽。記者黃寅／攝影
國際獅子總會前總會長、國際釐撫基金會（LCIF）主席道格拉斯·亞歷山大（中右）來台了解仁和捐血室設立經過，獅友謝文卿（左）、江達隆（中）接待導覽。記者黃寅／攝影

捐血中心 獅子會 台中市

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