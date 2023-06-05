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婦人肩膀劇烈疼痛 查出罹患鈣化性肌腱炎 醫：易錯認為五十肩

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院復健科醫師陳音翰說，鈣化性肌腱炎就是肩膀某段肌腱出現鈣化，變的像石頭一樣硬，當肩膀活動時，這石頭在肌腱內反覆摩擦，引起發炎反應。圖／長安醫院提供
長安醫院復健科醫師陳音翰說，鈣化性肌腱炎就是肩膀某段肌腱出現鈣化，變的像石頭一樣硬，當肩膀活動時，這石頭在肌腱內反覆摩擦，引起發炎反應。圖／長安醫院提供

1名43歲家庭主婦，最近左邊肩膀突然感到劇烈疼痛，活動度嚴重受限，甚至晚上無法入眠。起初，她去國術館看病，師父說是五十肩拉開就沒事了，結果反而更痛，趕緊到醫院求診。醫師經超音波檢查確診為「鈣化性肌腱炎」，施予超音波導引做鈣化抽吸治療，治療後疼痛大幅改善，才恢復正常生活。

長安醫院復健科醫師陳音翰說，檢查時患者稍微動或是碰一下就痛到哇哇叫，推測跟五十肩無關，於是立即幫她做肌肉骨骼超音波，影像顯示她的肩膀脊上肌肌腱有一個不小的鈣化，明顯就是她的痛點，確診為鈣化性肌腱炎。

他說，鈣化性肌腱炎就是肩膀某段肌腱出現鈣化，變的像石頭一樣硬，當肩膀活動時，這石頭在肌腱內反覆摩擦，引起發炎反應，進而出現疼痛症狀。好發在30至50歲的女性患者，其中教師、家庭主婦、上班族是最常見的職業。通常發作前都沒什麼症狀而且也沒有外傷，然而一旦發作起來常常是痛到無法入眠，生活無法自理。

臨床檢查上，鈣化性肌腱炎可以用X光或是超音波診斷，但是使用超音波儀器檢查搭配觸診，可以更準確的定位出發炎的位置，以做精確的治療。治療上可以使用傳統的治療像是口服止痛藥搭配復健，不過通常成效較慢；另外可以選擇震波治療或是超音波導引鈣化抽吸治療，直接處理鈣化結晶，效果比較快。

陳音翰說，鈣化性肌腱炎很常跟五十肩搞混，兩者都從單側發作，因此如果有不適，最好至醫院就診，尋求醫師的診斷與治療，才不會延誤就醫或造成二度受傷。

肌腱 醫師 復健

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