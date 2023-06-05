聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化東螺溪淨溪 移除小花蔓澤蘭
中央與彰化縣府將投入7.65億元辦理東螺溪水環境改善計畫，打造沿線8.3公里的五大景觀亮點，在整治前，彰化縣湖埔社區大學昨天響應世界環境日舉辦東螺溪淨溪活動，號召各地志工600人加入淨溪，希望在官民合作下，打造美麗的生態綠廊。
湖埔社區大學執行長林淑玲說，東螺溪有美麗的台灣欒樹隧道，每年也辦木棉花花季活動，湖埔社大學生結合社區志工已連續11年舉辦淨溪活動，投入生態保護工作，今年更在東螺溪整治前，擴大號召來自桃園及外縣市民眾參加淨溪，進行賞景、生態之旅及利用農廢沼渣來當綠手指DIY盆栽等。
林淑玲說，希望守護東螺溪生態，未來也能從溪湖、二林等地複製到外鄉鎮，所以今年串連9鄉鎮志工投入淨溪，由於沿線小花蔓澤蘭攀附構樹、木棉花等樹木，會讓樹慢慢死亡，對生態傷害相當大，志工也一併移除約3公里的小花蔓澤蘭。
經濟部水利署第四河川局長李友平說，東螺溪整治在前瞻計劃畫經濟部「全國水環境改善計畫」分配到全國最多經費，希望把東螺溪整治成生態景觀文化渠道，未來將會有更多外地遊客到訪，帶動地方發展。
縣府水利資源處長馬英傑表示，中央與彰化縣府共投入7.65億元辦理的東螺溪水環境改善計畫中，「東螺水綠廊道工程」將闢建8.3公里的慢行通道，提供行人及自行車族群通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言