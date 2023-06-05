台中社宅家電不足 挨批居住正義打折

台中市政府推動1萬戶社會住宅目標，並搭配包租代管計畫，輔助青年、經濟弱勢落實居住正義。但市議員陳俞融、陳雅惠接獲民眾陳情，指出社宅家具、家電配備不足，經濟弱勢入住後，還要花大錢購買，讓保障低收家庭居住需求功能減弱，居住正義大打折扣。

市府住宅處表示，台中社宅目前均有配抽油煙機、電陶爐等廚具設備，並提供冷氣、熱水器、燈具、床架、衣櫃等生活必需設備家具，與高雄市社宅配備相近。將了解其他縣市作法，研議可行方案或配套措施，減輕民眾入住負擔。

陳姓市民指出，將開放申請的尚武段社會住宅，經詢問都發局後，發現內部家具、電器設備僅有少數幾樣，但高雄社宅配備如出租套房般，該有的都有；台中社宅無配備床墊、電視、冰箱等，對生活困頓、經濟弱勢而言，入住社宅前須先存筆金額添購家具，讓入住品質大打折扣。

陳俞融說，入住新屋前，通常會購入家具、基本家電等，購齊後，至少需再花費10萬元做入住準備金；但社宅除一般戶，更有特殊境遇、低收家庭等經濟弱勢，一旦入住恐會因配備不足，生活品質下降。

陳俞融建議市府應成立二手或租賃家具、家電媒合平台，提供住戶更實惠價格取得家具，不僅促進循環經濟、避免浪費，也可減輕經濟弱勢入住社宅時花費，備有完善家電家具，落實居住正義。

陳雅惠指出，社宅只租不售，保障弱勢族群居住權利，住前還需準備大筆金額購買家具，勢必一大負擔，若能「一只皮箱入住」，將讓民眾更有感。市府也應積極盤點適宜土地，如期如質興建社宅，搭配包租代管、租金補貼，降低民眾負擔。

市府表示，市府第一階段好宅目標為5千戶，2011年已完工及興建中就已突破5千戶，再加已編列預算、規畫中案件，至今總興辦戶數已推升至7362戶；2023年到2026年第二階段將以1萬戶為興辦目標，未來中央、地方興辦戶數加計，預計可達約1萬8千戶。