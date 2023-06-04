影／慎入！梧棲大排再度出現上千魚屍 漂往台中港汙染海洋

台中梧棲大排水溝常見大量魚屍，上月21日出現生數千尾魚群暴斃，今天又有大批死魚，民眾懷疑有人趁假日及下雨偷排廢水，數千尾魚屍隨黃泥水漂往台中港，梧棲區草湳里長林槐庭痛批已嚴重汙染海洋生態，有關單位也未以攔油索攔截，任魚屍流入大海，漁民擔心。

台中市環保局表示，今天上午10點接獲通報，梧棲大排內（大興橋至西濱港埠路區段）有大量死魚，派員稽查，發現現場水體呈土黃色，死魚分佈地點有大面積汙泥堆積，魚體魚鰓含泥魚嘴張開，水質簡易測試，重金屬未檢出，水體水位偏低，溶氧測值1.9毫克也偏低，上游水閘門呈開啟狀況，推測近日豪雨造成上游泥土沖刷入梧棲大排造成魚群死亡，已通報水利局已派工清理。

附近民眾表示，梧棲中華路橋西側梧棲大排今天又有數千尾死魚漂浮卡在排水會集的阻流段，魚屍散發惡臭，魚屍隨上游流下的黃泥水流入台中港水域，嚴重影響海洋環境生態。

民眾懷疑與工廠利用假日及下雨時刻偷排廢水有關，民眾說，地方每見魚群暴斃就向環保局反映，最後都說「大排水溝含氧量不足、缺氧」等理由結案，但事件一再上演，環保局雖在梧棲大排中華路橋西側排水會集的阻流段安裝監視器，但效果不彰。