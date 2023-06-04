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暴雨來員林市區昨又淹水 龍燈公園滯洪池將完工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「龍燈公園」滯洪池預計本月底就完工，昨天員林因大雨而淹水，滯洪池也率先啟動前池抽水設施，將附近淹水抽進滯洪池，發揮功能。圖／彰化縣府提供
「龍燈公園」滯洪池預計本月底就完工，昨天員林因大雨而淹水，滯洪池也率先啟動前池抽水設施，將附近淹水抽進滯洪池，發揮功能。圖／彰化縣府提供

最近豪雨多，昨天下午的一場雷雨造成彰化縣員林市靜修路一帶大淹水，縣議員曹嘉豪痛斥排水水閘門沒即時打開才造成淹水，不過當地長期以來幾乎是只要下暴雨就淹水，目前莒光路雨水下水道工程已重新發包，龍燈滯洪池也接近完工，昨天已發揮功能。

昨天下午3點多一場豪雨，造成員林市區靜修路、員林基督教醫院一帶又淹水，水一度淹到小腿，靜修路瞬間像小河，議員曹嘉豪前往巡視關心時，一路再巡到過溝排水、石笱排水，發現水閘門都沒打開。

曹嘉豪說「不可以為了要蓄集農田用水，反而造成市區淹水」下游石笱排水的水閘門得先開，上游員林市區的水才能從過溝排水、石笱排水排放出去，如果農水署要蓄水農用，應向中央爭取蓋蓄洪池。

不過農水署彰化管理處處長徐瑞旻說，議員所指的是「劉厝埤水閘門」位於下游花壇鄉的石苟排水，距員林市區還有逾10公里，與員林市區淹水應無直接關係。且劉厝埤閘門設有自動啟閉系統，當水位超過4.6m水門會依序自動開啟，工作站同仁均密切注意水位狀況，水位於昨天下午3時45分到達警戒水位後，自動開啟，依據標準作業程序操作，並無延誤。

員林靜修路、員基一帶經常只要下大雨就淹水，附近居民苦不堪言，因此員林市公所進行莒光路雨水下水道改善工程，彰化縣府也爭取營建署經費，斥資1億8900萬元的「龍燈公園」滯洪池預計6月底就會完工。

縣府水利資源處長馬英傑表示，「龍燈公園」滯洪池昨天也率先啟動發揮功能，因為發現大雨來得太快，已造成市區淹水，滯洪池立刻啟動前池抽水設施，將附近淹水抽進滯洪池，總計有抽進一萬立方公尺的水，已達滯洪池可容納水量的近四分之一，後來淹水就在半小時後消退。

馬英傑說，龍燈公園滯洪池6月底完工後洪水量為4萬7175立方公尺，因應氣候變遷，也建議農水署應適度調整水閘門放水的標準，以因應現今來得又急又快的強降雨。

「龍燈公園」滯洪池預計本月底就完工，昨天員林因大雨而淹水，滯洪池也率先啟動前池抽水設施，將附近淹水抽進滯洪池，發揮功能。圖／彰化縣府提供
「龍燈公園」滯洪池預計本月底就完工，昨天員林因大雨而淹水，滯洪池也率先啟動前池抽水設施，將附近淹水抽進滯洪池，發揮功能。圖／彰化縣府提供
昨天下午的一場雷雨造成彰化縣員林市靜修路一帶大淹水，縣議員曹嘉豪痛斥石笱排水水閘門沒即時打開才造成淹水。圖／曹嘉豪提供
昨天下午的一場雷雨造成彰化縣員林市靜修路一帶大淹水，縣議員曹嘉豪痛斥石笱排水水閘門沒即時打開才造成淹水。圖／曹嘉豪提供

淹水 員林 滯洪池

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