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台中廣發30萬份物調券提振經濟 20日、21日還有優惠組合

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府編列3000萬元，發30萬份「物調券」振興經濟，用現金200元購買，可兌換面額400元商品，第一階段已使用完畢，第二階段15萬份6月20日、21日兌換，可使用至6月25日。圖／台中市政府提供
台中市府編列3000萬元，發30萬份「物調券」振興經濟，用現金200元購買，可兌換面額400元商品，第一階段已使用完畢，第二階段15萬份6月20日、21日兌換，可使用至6月25日。圖／台中市政府提供

台中市府編列3000萬元，發30萬份「物調券」振興經濟，用現金200元購買，可兌換面額400元商品，第一階段已使用完畢。經發局表示，第二階段6月20、21日將祭出更多優惠組合或折扣，請民眾留意各場域後續優惠資訊，使物調券效益擴大，促進庶民經濟。

中市推出30萬份物調券，分兩階段發放，第一階段15萬份已在30處公有市場、17處攤販集中區、23處商圈發放，並在5月28日前使用完畢；第二階段15萬份6月20日、21日兌換，可使用至6月25日。

經發局表示，第一階段許多店家、攤商推出優惠組合與折扣，像是第五市場的「丸東商號」推出持物調券1張加20元至80元不等，分別可購得價值280元至340元的甜不辣、魚丸與貢丸組合；大雅市場「榮富肉類專賣店」也推出近9折優惠；一心市場「日漫焙克」推出物調券200元，可任選250元的蛋塔及麵包；美術園道商圈「巴部屋」則持1張物調券，可兌換價值240元商品。

大甲觀光商圈主委許慈芸說，藉由物調券活動，招募到10家新進會員店家，剛好達到申請中央補助計畫店家門檻，相當感謝物調券的潛在效益。

經發局表示，物調券活動至少促進台中市場、攤集區、商圈逾3000萬元消費額，第二階段各攤商再加碼推出優惠，像是建國市場的「新隆發醬園」，預計1張物調券可購買價值2件120元商品；大甲第二市場「大甲高雞鴨鵝」6月20、21日將推出持400元物調券，購得原價450元的當日現宰放山土雞，限量50隻。

經發局提到，第二階段將自6月20日、21日發放15萬份200元物調券，此次將加入部分小型場域，且發放地點也增加，請民眾留意各場域發放時間、地點，務必注意物調券使用規範，於該階段期間內消費完畢，倘逾期、遺失或損毀，恕不退費或補發，請民眾注意自身權益。

台中第五市場的「丸東商號」第一階段活動推出持物調券1張加20元至80元不等，分別可購得價值280元至340元的甜不辣、魚丸與貢丸組合。圖／台中市政府提供
台中第五市場的「丸東商號」第一階段活動推出持物調券1張加20元至80元不等，分別可購得價值280元至340元的甜不辣、魚丸與貢丸組合。圖／台中市政府提供

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