尋找彰化味獎金60萬 彰化縣政府舉辦微電影創作獎徵選
彰化縣政府舉辦的第4屆「尋找彰化味～微電影創作獎徵選」活動，自即日起到9月30日截止徵件，總獎金60萬元，縣府歡迎各界好手踴躍報名參賽，呈現專屬自己的彰化故事。
彰化縣政府表示，「尋找彰化味～微電影創作獎徵選」活動是為培養影像創作、新銳電影人才，並透過微電影行銷彰化之美，至今已邁入第4屆，歷屆得獎作品多元且富有創意，展現了彰化的活力與魅力，在網路上獲得熱烈迴響。
有別於前3屆活動以影片徵件為主，為鼓勵多元創作，本次徵件類別增設「腳本組」，獲獎作品明年度有機會獲得縣府影視協助拍攝成完整微電影，希望參賽作品以影像或文字詮釋彰化常民生活、歷史及文化等故事點滴。
本次參賽作品將以初審、網路人氣投票及複審方式評審，「微電影組」及「腳本組」各設金、銀、銅及佳作等獎項，選出9個獎項14名得獎作品，最高獎金15萬元，「微電影組」另設網路人氣獎，參賽作品藉由網路投票，有機會可拿到人氣獎金2萬元。
活動採線上報名，有意參賽者在9月30日收件截止日前，將作品上傳至YouTube，並至活動網址報名：https://reurl.cc/7krYyl。觀賞歷屆得獎作品可至：https://reurl.cc/q5dk10。詳細活動簡章可至彰化縣政府新聞處官網查詢(https://shorturl.at/awyBO)。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言