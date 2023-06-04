尋找彰化味獎金60萬 彰化縣政府舉辦微電影創作獎徵選

彰化縣政府舉辦的第4屆「尋找彰化味～微電影創作獎徵選」活動，自即日起到9月30日截止徵件，總獎金60萬元，縣府歡迎各界好手踴躍報名參賽，呈現專屬自己的彰化故事。

彰化縣政府表示，「尋找彰化味～微電影創作獎徵選」活動是為培養影像創作、新銳電影人才，並透過微電影行銷彰化之美，至今已邁入第4屆，歷屆得獎作品多元且富有創意，展現了彰化的活力與魅力，在網路上獲得熱烈迴響。

有別於前3屆活動以影片徵件為主，為鼓勵多元創作，本次徵件類別增設「腳本組」，獲獎作品明年度有機會獲得縣府影視協助拍攝成完整微電影，希望參賽作品以影像或文字詮釋彰化常民生活、歷史及文化等故事點滴。

本次參賽作品將以初審、網路人氣投票及複審方式評審，「微電影組」及「腳本組」各設金、銀、銅及佳作等獎項，選出9個獎項14名得獎作品，最高獎金15萬元，「微電影組」另設網路人氣獎，參賽作品藉由網路投票，有機會可拿到人氣獎金2萬元。