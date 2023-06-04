彰化潭墘國小停招 村辦諷「王母廢校」

彰化縣大城鄉潭墘國小校下學年起停招，原校舍轉型為彰化縣特色遊學中心，此事幾乎已成定局，潭墘國小反廢校聯盟在村辦公室外搭帳蓬「永續」抗爭，要求縣政府「自我檢討」撤銷違法處分。縣政府表示，潭墘國小停辦相關程序，皆依法行政，多數家長贊同縣府「安心就學方案」，送子女到鄰近大校就讀。

潭墘村辦公室表示，村民組成反廢校聯盟，有600人連署反對廢校，監察院也介入調查，學生、家長及村民在公益律師莊婷聿協助下，5月下旬向教育部提起訴願，縣府對潭墘國小停辦公告，根本是違法與不當的行政處分，依法應撤銷，並立即停止執行。

村辦公室指出，大城鄉有6所學校，縣府4年廢3校，潭墘國小長期發展特色課程，彰化縣國中小學停辦辦法中，對於小校並非只有「停辦」，縣府推動特色遊學中心，可與國小並存，但縣府漠視學童意願，廢校手段粗暴，令人不服。

潭墘村辦表示，昔有孟母三遷，對照現在有縣長王惠美「王母廢校」，要求縣府「自我反省」，依照訴願法自行撤銷停辦公告，還校於民。

彰化縣教育處表示，潭墘國小自108學年度，連續4年進入專案評估，學生人數未有明顯成長，未來5年學生總數皆為40人以下、新生數未達10人，縣府已舉辦公聽會，經教育審議委員會依照相關辦法審議通過停招。

縣府表示，潭墘國小停辦後，已規畫學生就讀大城國小，縣府提出「安全就學方案」，補助小二到小六學童的交通費、早餐費合計4萬5千元，112學年助學金2萬元，多數家長贊同這項方案，送子女去他校就讀。