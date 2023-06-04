南投中寮柑橘盛產 結合石虎行銷

南投縣中寮鄉是柑橘主要產地，柳橙種植面積430公頃，年產量1千萬公斤，常因滯銷價格下跌。議員廖梓佑認為，名間生薑經縣府推廣，今年外銷到歐洲，中寮柑橘產量更大，縣府應加強行銷。縣府表示，已和業者合作加工，中寮是石虎友善耕作地區，將以品牌行銷，擴展更多銷售管道。

廖梓佑說，中寮全鄉幾乎都是山坡地，無法大面積耕作，柳橙產量全縣最多，但以小農為主，更容易受到價格波動影響，產量越豐收價格反而低迷，這幾年受疫情影響，農產品滯銷，更讓農友生計雪上加霜。

中寮鄉廖姓農民說，去年柳丁豐收，農友卻更緊張，中寮生產二十多種柑橘，品質優良、香甜多汁風味佳，但長期價格低迷，讓農民相當無奈。

議員表示，中寮柳丁盛產，農民收入減少現象存在多年，主要是柑橘幾乎都是內銷，國內市場有限；縣府最近協助名間鄉生薑外銷，也應幫助中寮柑橘打開國際市場，擴大外銷。

農業處長陳瑞慶說，中寮主要農產包括柑橘、香蕉、龍眼，其中柑橘類最常滯銷，品質優良的生鮮柑橘，縣府會舉辦促銷活動加強行銷，提升柑橘價格，但因產量過剩，已向中央爭取經費，和食品加工業者合作，透過加工提升附加價值，調控產銷。

陳瑞慶說，中寮鄉農友這幾年積極加入石虎保育，成為縣內友善棲地耕作，發展有機農業，適合打造自有品牌，縣府輔導小農和青農建立品牌，提高中寮柑橘能見度和價格，改善柑橘產銷。