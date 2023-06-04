聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投中寮柑橘盛產 結合石虎行銷

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
中寮鄉是柑橘主要產地，但常因產量過剩價格低迷，縣府透過有機耕作，幫助青農、小農打造自有品牌，提高知名度和價格。圖／中寮鄉農會提供
中寮鄉是柑橘主要產地，但常因產量過剩價格低迷，縣府透過有機耕作，幫助青農、小農打造自有品牌，提高知名度和價格。圖／中寮鄉農會提供

南投縣中寮鄉是柑橘主要產地，柳橙種植面積430公頃，年產量1千萬公斤，常因滯銷價格下跌。議員廖梓佑認為，名間生薑經縣府推廣，今年外銷到歐洲，中寮柑橘產量更大，縣府應加強行銷。縣府表示，已和業者合作加工，中寮是石虎友善耕作地區，將以品牌行銷，擴展更多銷售管道。

廖梓佑說，中寮全鄉幾乎都是山坡地，無法大面積耕作，柳橙產量全縣最多，但以小農為主，更容易受到價格波動影響，產量越豐收價格反而低迷，這幾年受疫情影響，農產品滯銷，更讓農友生計雪上加霜。

中寮鄉廖姓農民說，去年柳丁豐收，農友卻更緊張，中寮生產二十多種柑橘，品質優良、香甜多汁風味佳，但長期價格低迷，讓農民相當無奈。

議員表示，中寮柳丁盛產，農民收入減少現象存在多年，主要是柑橘幾乎都是內銷，國內市場有限；縣府最近協助名間鄉生薑外銷，也應幫助中寮柑橘打開國際市場，擴大外銷。

農業處長陳瑞慶說，中寮主要農產包括柑橘、香蕉、龍眼，其中柑橘類最常滯銷，品質優良的生鮮柑橘，縣府會舉辦促銷活動加強行銷，提升柑橘價格，但因產量過剩，已向中央爭取經費，和食品加工業者合作，透過加工提升附加價值，調控產銷。

陳瑞慶說，中寮鄉農友這幾年積極加入石虎保育，成為縣內友善棲地耕作，發展有機農業，適合打造自有品牌，縣府輔導小農和青農建立品牌，提高中寮柑橘能見度和價格，改善柑橘產銷。

柑橘 農民 品牌

延伸閱讀

南投中寮鄉柑橘價格長期低迷 提升品牌價格石虎成王牌

和泰集團台灣原生動物守護計畫 響應友善石虎農作

追蹤野放石虎「三分之一遭遊蕩犬咬死」 特生中心：停止不當餵養

日本星巴克「隱藏菜單」曝光 老饕喝了大推：超乎預期的美味

相關新聞

彰化市桃源保安林 北勢坑秘境「一線天」百人探秘

彰化市知名賞鷹平台位在編號1701號保安林，南投林區管理處今天攜手彰化市桃源社區，帶領110名民眾「跟著精油去旅行-山林...

影／102歲人瑞穿博士服撥穗 高唱生日快樂歌慶生

台中市102歲人瑞易瑞林年幼早產，讀過7年私塾，遺憾沒能繼續攻讀學業，耳聰目明的她加入華山基金會參與各項活動，充實生活。...

筏子溪整治完工 議員催中市府還地於民

筏子溪流經台中市區，水利署第三河川局為防洪治理，早年將上千筆土地畫為行水區，後來堤防完成後，地主陳情應歸還未使用的土地，...

風雲社團／檜樂遊登山會 10年遊記出書

法務部前部長施茂林退休後，與好友組成「檜樂遊登山會」，成員有大學校長、高中老師、律師、會計師和科技公司負責人等，假日結伴...

南投野生動物急救站 開張

近年野生動物受傷案例增加，南投縣政府與與九九峰可愛世界動物園合作，昨天成立南投縣野生動物急救站，開幕典禮時有松雀鷹誤闖受...

南投中寮柑橘盛產 結合石虎行銷

南投縣中寮鄉是柑橘主要產地，柳橙種植面積430公頃，年產量1千萬公斤，常因滯銷價格下跌。議員廖梓佑認為，名間生薑經縣府推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦