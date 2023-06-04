筏子溪整治完工 議員催中市府還地於民

筏子溪流經台中市區，水利署第三河川局為防洪治理，早年將上千筆土地畫為行水區，後來堤防完成後，地主陳情應歸還未使用的土地，三河局2019年行文中市府檢討變更，但迄今無下文。議員批評，上千名地主受影響，市府應通盤檢討解決。都發局表示，今年將恢復通盤檢討，並加速進行。

三河局早年整治烏溪支流筏子溪，將972筆土地從農業區畫設為行水區，地主陳情，當初未經徵收就變更，不能耕作又禁限建，現在水利工程結束，還有大筆土地未用到，代表當初畫設的防洪治理線範圍太大，應該重新檢討，把剩餘土地歸還給地主。

據了解，筏子溪沿岸行水區範圍調整，受影響土地總面積約13.57公頃，上千名地主受影響，分別位於西屯區378筆、南屯區398筆、烏日區104筆、大雅區92比等；三河局已於2019年7月26日，函文給中市府同意檢討變更。

廖姓地主表示，治水工程完成後，河川治洪線退縮，當初畫入行水區卻沒用的土地，應回復農業區還給地主；他家在筏子溪旁兩代務農，被劃成行水區生計大受影響，既然土地用不到，就應還地於民。

議員楊大鋐說，從三河局發文檢討迄今，已經5年都沒動靜，市府以都市計畫法27條為擋箭牌，認為要避免重大災害、配合中央或地方重大建設等，有變更必要時才擬定辦理，但此舉已侵犯人民權益，應比照都市計畫法26條精神，每3至5年應通盤檢討，都發局不要再等中央才有動作。

都發局長李正偉表示，河川治理線變更影響河川區域變更，收到三河局公文後，去年9月回文，可循個案變更方式辦理，但三河局回覆，表示非都市計畫主管單位，無相關權限；目前市府已恢復此案的通盤檢討程序，先前拖延的期程，市府會加速進行。