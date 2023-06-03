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台中筏子溪農業區變行水區 議員籲市府都發局動起來

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員大鋐指出，筏子溪行水區應重新檢討，籲市府都發局動起來。圖／楊大鋐提供
台中市議員大鋐指出，筏子溪行水區應重新檢討，籲市府都發局動起來。圖／楊大鋐提供

第三河川局整治筏子溪劃出河川防洪治理線，共972筆土地從農業區變為行水區，無法農作又禁建限，影響 近千名地主。三河局檢討行水區，2019年7月行文台中市政府檢討變更範圍，但5年來沒有下文。議員楊大鋐要求都發局今年度應通盤檢討。都發局表示，全案恢復通盤檢討程序，市府會加速進行，檢討行水區。

經濟部水利署三河局辦理「烏溪水系支流筏子溪河川區域」整治，完成水利工程，地方反映，自家的土地未經徵收就被劃為行水區，不能耕作又禁限建，如今水利工程結束，證明原本所劃的防洪治理線範圍過大，向民代陳情，要求中央與市府檢討河川治水線，三河局2019年7月26日函文給台中市政府同意檢討變更。

據統計，筏子溪沿岸行水區範圍有所變更，土地影響總面積約13.57公頃。整，計972筆土地受影響，分別是西屯區378筆、南屯區398筆、烏日區104筆、大雅區92筆，影響至少1000多名地主。

楊大鋐說，今年剛好是第5年，依法可檢討，他要求都發局不要再等中央才有動作。楊大鋐批都發局，從2019年以來態度消極，沒有設法爭取近千民眾的權益受損。

都發局局長李正偉表示，就河川治理線變更影響河川區域變更，中市府收到三河局公文後，去年9月也回文，可循個案變更的方式辦理，但三河局表示，他們不是都市計畫主管單位，無相關權限。李正偉說，此案已恢復通盤檢討程序，之前檢討時程被拖延，市府會加速進行，檢討行水區。

台中市 都市計畫 主管

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