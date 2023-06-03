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影／102歲人瑞穿博士服撥穗 高唱生日快樂歌慶生

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市102歲人瑞易瑞林耳聰目明，加入華山基金會參與各項活動，華山替易瑞林換上博士服裝並舉行撥穗，一圓求學夢。圖／華山基金會提供
台中市102歲人瑞易瑞林耳聰目明，加入華山基金會參與各項活動，華山替易瑞林換上博士服裝並舉行撥穗，一圓求學夢。圖／華山基金會提供

台中市102歲人瑞易瑞林年幼早產，讀過7年私塾，遺憾沒能繼續攻讀學業，耳聰目明的她加入華山基金會參與各項活動，充實生活。今華山替易瑞林換上博士服裝並舉行撥穗，一圓夢想，隨後眾人齊唱生日快樂歌，開心慶生。

今天上午，華山基金會與矽品精密在潭子怡藝園舉辦「愛老人 端午動起來」活動志工穿上傳統古裝帶領長輩穿越時空，以活潑方式為老寶貝們奉茶；矽品精密也捐贈20萬元、1500顆愛心肉粽，盼孤老溫馨過端午佳節。

高齡102歲的易瑞林奶奶出生中國湖南，育有8名子女，丈夫過世後，她與兒子住在潭子多年，平日由外傭照顧，華山基金會也常派志工前往探視陪伴。

華山基金會潭子站長林惠萱表示，易奶奶在家中很無聊，熱愛參加社團活動，由於她喜歡穿旗袍，常受邀擔任新人婚禮中的好命婆。

今天特別替易奶奶換上博士服裝，並舉行撥穗儀式，一圓她的求學夢想。大家也在現場唱起生日快樂歌，易奶奶大口吹熄蠟燭、切下蛋糕，享受獨一無二的慶生體驗。

矽品精密資深處長李森楠指出，未來希望投入更多年輕志工，走入社區，定期陪伴厝邊的獨居長輩。

台中市102歲人瑞易瑞林耳聰目明，加入華山基金會參與各項活動，華山替易瑞林換上博士服裝並舉行撥穗，一圓求學夢。圖／華山基金會提供
台中市102歲人瑞易瑞林耳聰目明，加入華山基金會參與各項活動，華山替易瑞林換上博士服裝並舉行撥穗，一圓求學夢。圖／華山基金會提供
台中市102歲人瑞易瑞林耳聰目明，加入華山基金會參與各項活動，華山替易瑞林換上博士服裝並舉行撥穗，一圓求學夢。圖／華山基金會提供
台中市102歲人瑞易瑞林耳聰目明，加入華山基金會參與各項活動，華山替易瑞林換上博士服裝並舉行撥穗，一圓求學夢。圖／華山基金會提供

奶奶 華山基金會 生日

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