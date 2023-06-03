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彰化潭墘反廢校聯盟諷「王母廢三校」 縣府：依法行政

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉潭墘國小反廢棄聯盟在村辦公室前搭帳蓬，將「永續」抗爭。圖／潭墘村辦公室提供
彰化縣大城鄉潭墘國小反廢棄聯盟在村辦公室前搭帳蓬，將「永續」抗爭。圖／潭墘村辦公室提供

彰化縣大城鄉潭墘國小自下學年起招停，原校舍轉作彰化縣特色遊學中心，潭墘國小反廢校聯盟在村辦公室外面搭帳蓬「永續」抗爭，今天要求縣政府「自我檢討」並撤銷違法處分；縣政府表示，潭墘國小停辦案的相關程序皆依法行政，多數家長贊同縣政府「安心就學方案」送子女到鄰近大校就讀。

潭墘村辦公室表示，村民組成反廢校聯盟，600人連署反對廢校和陳情，監察院介入調查，學生、家長及村民在公益律師莊婷聿協助下，今年5月下旬向教育部提起訴願，彰化縣政府對潭墘國小停辦公告根本是違法與不當的行政處分，依法應予撤銷，且應立即停止執行。

潭墘村辦公室指出，大城鄉有6所學校，縣政府4年廢三校，令人困惑的是廢校前都發包設施改善工程，例如永光國小2019年9月決標教學大樓粉刷工程30萬、頂庄國小2020年12月圍牆及校舍修繕整建工程177萬6814元、潭墘國小2022年9月圖書館裝修工程決標182萬3874元；既然要廢校，為何還補助工程款整修？

潭墘村辦公室認為，潭墘國小長期發展特色課程，「彰化縣國中小學停辦辦法」對於小校並未只有停辦一途，彰化縣特色遊學中心可與潭墘國小並存，但縣政府漠視潭墘學童清楚明確表示「不願意廢校、留住潭墘、不敢到新學校」等意見，粗暴手段廢校令人不服。

潭墘村辦公室以孟母三遷對照「王（惠美）母三廢校」，要求縣政府行政「自我反省」，依照訴願法第58條第2項規定自行撤銷停辦公告，還校於民。

縣政府教育處表示，規定，潭墘國小自108學年度，連續4年進入專案評估，學生人數未有明顯成長，未來5年學生總數皆為40人以下、新生數皆未達10人，縣政府已舉辦公聽會，並經教育審議委員會依照「彰化縣公立國民中小學合併或停辦辦法」審議通過停招，潭墘國小停辦後規畫學生就讀大城國小，縣政府「安全就學方案」補助小二到小六學童的交通費、早餐費合計4萬5千元、112學年助學金2萬元，多數家長贊同這項方案。

彰化縣大城鄉潭墘國小反廢棄聯盟在路口懸掛抗議旗幟。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉潭墘國小反廢棄聯盟在路口懸掛抗議旗幟。記者簡慧珍／攝影

潭墘國小 廢校

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