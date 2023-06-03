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南投野生動物急救站開張 松雀鷹誤闖「急診」後野放

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
松雀鷹誤闖園區受困，經野生動物急救站人員檢查並無大礙後，當場野放回大自然。圖／南投縣政府提供
松雀鷹誤闖園區受困，經野生動物急救站人員檢查並無大礙後，當場野放回大自然。圖／南投縣政府提供

近幾年野生動物受傷案例增加，南投縣政府與與九九峰可愛世界動物園合作，今天成立南投縣野生動物急救站，典禮進行中就有松雀鷹誤闖受困，急救站獸醫檢查後，確認沒有大礙，由副縣長王瑞德與董事長游家富野放，成為野生動物急救站首位「病患」。

九九峰可愛世界動物園位在草屯鎮，除動物展出外，還兼具教育功能，提供戶外教學環境。為了回饋社會，九九峰可愛世界動物園和縣府合作，成立南投野生動物救護站，協助野生動物醫療照顧、收容及野放評估，今天上午開幕並簽署合作意向書，強化南投縣野生動物救援能量。

王瑞德說，野生動物是珍貴的生態資產，這次合作是公私部門一起推動野生動物保育的成功案例，也期許九九峰可愛動物園成為學校戶外教學重點。

游家富說，籌設動物園到今年正好10年，感謝所有幫助園區建置的伙伴，園區從動物教育做起，打造美麗、舒適的動物棲息環境，目前在中台科大協助下，興建首座動物放射治療中心，營造更完善的動物救援醫療環境。

今天揭幕儀式中，一隻松雀鷹誤闖受困，對這名突如其來的「急診病患」，急救站人員立刻觀察與救治，仔細確認松雀鷹沒有大礙後，在大家見證下當場野放，回歸大自然。

南投縣農業處表示，近幾年來野生動物救傷日增，以往野生動物受傷，都後送至集集特有生物保育研究中心的野生動物急救站，路途遙遠；九九峰可愛世界動物園成立野生動物救護站，提供烏溪沿線各鄉鎮野生動物醫療急救，更能提升野生動物治療復原成效。

南投縣野生動物急救站今天揭幕，提供烏溪沿線鄉鎮野生動物急救醫療能量。圖／南投縣政府提供
南投縣野生動物急救站今天揭幕，提供烏溪沿線鄉鎮野生動物急救醫療能量。圖／南投縣政府提供
南投縣野生動物急救站今天開幕，就有一隻松雀鷹誤闖，成為首位病患，由急救站人員檢查健康狀況。圖／南投縣政府提供
南投縣野生動物急救站今天開幕，就有一隻松雀鷹誤闖，成為首位病患，由急救站人員檢查健康狀況。圖／南投縣政府提供

動物園 南投縣農 野放

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