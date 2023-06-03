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南投中寮鄉柑橘價格長期低迷 提升品牌價格石虎成王牌

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中寮鄉是柑橘主要產地，但常因產量過剩價格低迷，縣府透過有機耕作，幫助青農、小農打造自有品牌，提高知名度和價格。圖／中寮鄉農會提供
中寮鄉是柑橘主要產地，但常因產量過剩價格低迷，縣府透過有機耕作，幫助青農、小農打造自有品牌，提高知名度和價格。圖／中寮鄉農會提供

南投縣中寮鄉是柑橘主要產地，柳橙種植面積就有430公頃，年產量1千萬公斤，但經常因滯銷價格下跌。縣議員廖梓佑認為，名間鄉生薑經縣府推廣今年外銷到歐洲，中寮柑橘產量更大，也應幫忙行銷，解決農民困境。南投縣政府表示已和業者合作加工，同時中寮是友善耕作地區，縣府希望以品牌行銷，協助中寮柑橘開拓更多銷售管道。

廖梓佑說，中寮全鄉幾乎都是山坡地，無法大面積耕作，雖然柳橙產量全縣最多，但因為以小農為主，更容易受到價格波動影響，越豐收價格反而低迷，這幾年受疫情影響，農產品滯銷，更讓農友雪上加霜。

中寮鄉廖姓農民說，去年柳丁豐收，農友卻更緊張，中寮生產二十多種柑橘，品質優良、香甜多汁風味佳，但長期價格低迷，讓農民相當無奈。

廖梓佑說，中寮柳丁盛產，農民收入減少現象存在多年，主要是柑橘幾乎都是內銷，國內市場有限。縣府最近協助名間鄉生薑外銷，也應幫助中寮柑橘打開國際市場，擴大外銷。

農業處長陳瑞慶說，中寮主要農產包括柑橘、香蕉、龍眼，確實柑橘類最常滯銷，品質優良的生鮮柑橘，縣府會舉辦促銷活動加強行銷，提升柑橘價格。但因產量過剩，縣府也向中央爭取經費，和食品加工業者合作，透過加工提升附加價值，調控產銷。

陳瑞慶說，中寮鄉農友這幾年積極加入石虎保育，成為縣內友善棲地耕作，發展有機農業，相當適合打造自有品牌，縣府也輔導小農和青農建立品牌，提高中寮柑橘能見度和價格，改善柑橘產銷。

中寮鄉是柑橘主要產地，但常因產量過剩價格低迷，縣府透過有機耕作，幫助青農、小農打造自有品牌，提高知名度和價格。圖／中寮鄉農會提供
中寮鄉是柑橘主要產地，但常因產量過剩價格低迷，縣府透過有機耕作，幫助青農、小農打造自有品牌，提高知名度和價格。圖／中寮鄉農會提供

柑橘 農民 品牌 南投

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