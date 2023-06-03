連夜雨勢阿里山公路上午落石坍方 雙向交通中斷3小時

受鋒面影響，南投縣昨晚雨勢不斷，南投縣信義鄉接嘉義縣的台18線公路指標103公里自忠路段，上午落石坍方，導致雙向交通中斷，公路總局信義工務段派員搶修清除落石，3小時後恢復通車。公路總局表示，山區道路易受豪雨及氣候影響發生坍方落石，請民眾非必要避免入山，並注意最新交通、防災資訊。

台18線是玉山塔塔加遊憩區往來阿里山國家風景區的重要道路，又稱阿里山公路。因為昨晚起山區雨勢不斷，上午6時台18線公路103公里自忠路段，出現大量落石，幸好當時沒有車輛經過，卻造成阿里山公路雙向交通受阻。

玉山國家公園管理處接獲信義工務段通知後，立即派員交管，工務段人員也出動機具清除路面落石，上午9時恢復通行。

中央氣象局發布豪雨特報，今天南投縣有局部大雨或豪雨，且今明兩天午後有局部陣雨或雷雨發展，影響山區及部分平地、並有延續至夜間機率，玉管處提醒到塔塔加的遊客，注意山區天氣路況，確保行車安全。