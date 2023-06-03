埔里又現垃圾山 盼縣府優先清運

南投縣埔里鎮缺乏垃圾臨時堆置場，從2月春節至今，垃圾仍暫置清潔隊旁，累積4千多公噸。縣議員陳宜君說，垃圾已經堆得和清潔隊辦公室一樣高，隊員整天和汙水臭味相伴吃不消，希望縣府協助優先清運。縣環保局表示，已經加緊垃圾處理協調及外運，改善清潔隊環境和景觀。

南投縣垃圾累積超過22萬公噸，縣府雖然委託7個縣市焚化爐協助去化，將處理量提升到1年8萬公噸，但各鄉鎮各自有臨時堆置場或轉運站不一等問題。去年初，埔里鎮清潔隊因為外縣市焚化爐歲修，導致垃圾無法外運，只好暫置清潔隊旁，數月下來，垃圾堆積近5千公噸，像座垃圾山。環保局協助去化，經過8個月才清運完畢。

沒想到，今年春節後，埔里鎮垃圾外運減緩，垃圾只好又暫置清潔隊，至今又堆了超過4千公噸，讓垃圾山又重現，清潔隊員每天和垃圾為伴，相當痛苦。

陳宜君說，埔里鎮是唯一沒有臨時堆置場的鄉鎮，垃圾無法順利外運，只能放在清潔隊空地，全鎮每天垃圾量50噸垃圾，4個月下來，堆到3層樓高，清潔隊員開門「見山」，更難受的是，吃飯時有很多蒼蠅，還有酸臭味，只好躲到車裡吃便當，生活環境相當惡劣，希望縣府協助加強清運。

環保局表示，因為垃圾外運量受限，加上外縣市焚化爐有時維修，都會影響清運量，環保局已加強新的垃圾處理協調及外運機制，會先移除埔里垃圾，也呼籲民眾落實資源回收境。