彰化市天坑成因 台水、縣府踢皮球

近來各地頻頻出現「天坑」，引起民眾關切。今年3月21日，彰化市平和8街路面塌陷也出現長8公尺、寬3公尺、深6公尺的「天坑」，禍首是自來水管或汙水下水道幹管滲漏造成，台水公司與縣府至今仍各說各話，路權單位彰化市公所已委託台南技師公會鑑定，釐清責任；為防止類似天坑再出現，各單位將加強監測與巡檢。

彰化市平和8街出現天坑，當時引起住戶緊張，深怕塌陷擴大，危及住家安全，縣府緊急灌入11輛混凝土，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，災情才未再擴大，但迄今原因仍未釐清。市公所表示，台南技師公會訂本月8日前來現場鑑定。

台水公司第十一區管理處處長謝錫熊說，事發地點的自來水管，是埋在地下1公尺僅65釐米的PVC管，就算漏水也不可能造成如此大面積塌陷，況且當時水量及水壓監測也都沒有異常變化，疑是位在下方6、7公尺的汙水幹管滲漏造成。他強調，水公司仍會加強水量及水壓的監測，防止類似事件發生。

不過，縣府水利資源處長馬英傑指出，是自來水管線漏水造成坑塌，由市公所緊急灌漿，後來塌陷持續擴大，並波及地下6公尺深的汙水下水道，造成汙水管移位；水資處也會加強汙水下水道管線巡檢。

彰化縣政府工務處代理處長陳詔慶說，道路出現塌陷往往是施工不當或管線滲漏等因素造成，針對縣府路權道路，工務處除要求施工單位依相關規範施工外，台水公司自來水管及縣府汙水下水道幹管也必須做好監測及巡檢，避免因漏水掏空路基造成塌陷，一旦發生塌陷，工務處會先開挖找出原因釐清責任，除開罰外，肇事單位也須將道路回復原狀。