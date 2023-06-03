中捷董事長人事案 藍綠同聲反對

台中捷運公司董事長出缺，董監事會前天舉行臨時會，互推地政局長吳存金代理，人事案尚未送市府。不過在昨天的市議會交通地政委員會，藍綠議員同聲反對，建議市府退回。民進黨議員指吳沒有交通專業；國民黨議員則說中捷事故還沒落幕，不應再因代理董事長橫生枝節。交通局長葉昭甫說，會積極攬才，找專業人才擔任董事長。

5月10日中捷事故造成1死10傷，代理董事長林良泰5月12日請辭，中捷前天召開臨時董事會，互推董事地政局長吳存金擔任臨時董事長。吳存金昨在議會交通委員會強調，她會在董事長空窗期全力以赴，等找到專業人才出任董事長，馬上交棒。

藍綠議員則大表反對，交通地政委員會召集人陳淑華說，請地政局長代理董事長，「超誇張」，發生中捷事故後，亟待重建民眾對中捷的信心，但董事長竟找非交通專業人士，又是市府的地政局長，只是「蓋章董事長」，質疑她有解決問題能力，也讓外界有「中捷沒有深切檢討」的印象，因此她強烈建議撤銷此人事案。

國民黨議員劉士州、沈佑蓮、楊大鋐、黃健豪也反對，表示地政局業務繁忙，根本無暇再參與中捷事務，且吳存金的專業在地政業務，並非交通專才，不宜擔任中捷董事長；而且中捷事故尚未落幕，不應再啟戰端。

無黨籍議員陳清龍說，他不忍心看到中捷一波未平一波又起，火還沒熄又點火。

中捷董事會有6位董事，逢甲大學教授林良泰請辭，由觀光局長陳美秀遞補。另有經發局長張峯源、台北市前交通局長、學者專家等。

交通局長葉昭甫說，吳存金代理董事長只是過渡時期幫忙，會加速尋才補位。