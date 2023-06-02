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萬秀洗衣店秀娥阿嬤告別式 家人不捨場面哀戚

中央社／ 台中2日電

台中后里「萬秀洗衣店」的網紅阿嬤許秀娥5月23日過世，享壽86歲，家人今天舉行告別式，家人難忍哀傷頻頻拭淚，許多親友也到場送阿嬤最後一程，場面哀戚。

萬秀洗衣店是位於台中后里一家傳統洗衣店，因為孫子張瑞夫利用店內長期囤放未取的衣服，替自己的阿公張萬吉、阿嬤許秀娥打扮，舊衣搭出新裝感，上傳社群媒體IG，短短一個月追蹤粉絲數超過60萬，成了台灣甚至是國際媒體爭相報導的對象，包括美國New York Times、英國BBC都來了，還有廠商衝到門口說要合作代言。

秀娥阿嬤在5月23日上午逝世，因秀娥阿嬤生前個性開朗，相當好客，今天在大甲殯儀館舉行公祭，親友依序進場致意，家人忍不住哀傷，頻頻拭淚。

立法院副院長蔡其昌、立委楊瓊瓔到場致意。蔡其昌表示，他代表立法院送阿嬤最後一程，也希望張萬吉保重身體，持續帶給社會正向力量。張萬吉向蔡其昌表示，希望各界持續照顧張家後輩子孫。

阿嬤 蔡其昌 家人

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