亞大美術館阿罩霧神遊天地展 呈現在地文化風土

亞洲大學附設現代美術館即日起舉辦「阿罩霧神遊天地—藝術．科技特展」，從霧峰凝視其文化、風土、宗教、物產等，塑造出眾神的容姿與歷史記憶的想像。

亞洲大學附屬現代美術館即日起舉辦「阿罩霧神遊天地—藝術．科技特展」，館方邀請法國著名大提琴家法蘭克．貝納爾德（Frank Bérnard）以1720年製的大提琴演奏巴哈組曲，為展覽揭開序幕，特展利用霧峰在地影像，結合科技應用呈現動態投影影像，即日起展出至10月15日。

台中市長盧秀燕表示，今年已3度到訪亞洲大學現代美術館，支持發展藝術文化是市府重要的施政目標，她親自參與力挺這檔阿罩霧神遊天地特展，這是國內美術館首次以阿罩霧在地為主題接軌國際，疫情解封，歡迎民眾參觀。

亞洲大學創辦人蔡長海指出，這次展覽是亞大創校至今，首次以霧峰文化為主題，為美術館和創意設計學院的師生產學合作計畫。

亞洲大學校長蔡進發則說，亞大鼓勵支持學生參與文化交流和國際競賽，參展的視傳系學生張振翔、歐柏誠、黃聖雯和陳映萱集體創作的作品「Attabu」（阿罩霧），以創作包裝的構想與製作，更榮獲設計界奧斯卡之稱的紐約ADC銀獎。

亞大美術館館長潘襎說明，展覽包含3大展區，「神遊阿罩霧」展區由學生重新詮釋霧峰，從不同視角認識霧峰文化；「天地往還」展區傳達藝術家對於大自然、宇宙的全新詮釋；「阿罩霧天地之道」展區，邀請文風鼎盛的霧峰林家後代—林壽宇及林明弘展出。