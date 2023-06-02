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食材調漲人工缺 品嚐端午粽預購享優惠

中央社／ 台中2日電

端午節即將到來，應景的粽子在食材調漲及人工短缺情形下，台中市餐飲業者今天表示，許多知名肉粽老店不堪成本高漲而調高價格，消費者可以採取預購方式享優惠。

22日就是端午節，台中市多家餐飲業者都推出端午粽，有傳統肉粽、精品肉粽、素食粽及冰粽等，提供消費者多元選擇。

新天地餐飲集團行銷副總林國威指出，近期肉粽原料都漲，不僅糯米、粽葉、蝦米、花生漲逾1成，蛋黃、毛豬在端午節前預料還會再漲一波，許多知名肉粽老店不堪成本高漲，紛紛調高價格，除了食材漲價，還得面臨手工包粽人力短缺問題，新天地端午粽禮走奢華精緻路線，兼顧美味與民眾荷包。

多家業者都提供早鳥優惠價，台中林酒店推出端陽禮品專案，每盒內含10顆櫻花蝦干貝荷葉粽，於10日前訂購並付清款項，可享早鳥9折優惠。台中日月千禧酒店旅覓酒吧即日起至22日止推出5款粽禮，7日前預購還可享有85折優惠。

星享道酒店集團除推出招牌的「川府藤椒犇牛粽」，這次再推出「御品蒲燒鰻魚粽」，在鰻魚抹上自製的日式醬汁包入糯米中，再以竹葉包裹後炊蒸，讓風味滲入米中，鹹甜交織，12日前預購享早鳥優惠。

台中福華飯店今年推出2款端粽禮盒，老饕粽饗禮盒與馨饗素粽禮盒，並與西螺福興宮攜手合作，只要購買禮盒就贈送福興宮文武財神錢母，7日前預購還可享9折優惠。

連鎖咖啡85度C除了推出冰粽禮盒，今年更推出道地傳統肉粽搶攻端午粽商機，業者預估可售出15萬顆粽子，銷售額772萬元。

喜歡素食的消費者，寬心園蔬食餐廳研發的「紅藜松露杏飽粽」，上市16年來受到消費者的青睞，寬心園董事長黃瓊瑩表示，由於防疫措施放寬，預計今年銷量將增加10%，搭上這波疫情趨緩後的消費商機。

酒店 端午節 鰻魚

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