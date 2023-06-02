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花壇火車站南側停車場開放 220格機車及腳踏車位免費停
彰化縣花壇火車站是花壇鄉的門面，但周邊停車亂象長期以來遭到詬病，經花壇鄉公所向台鐵承租車站南側土地，規劃為機車及腳踏車停車場，共提供220個停車格，即日起開放免費停車，至於後站的綠美化及增設休憩設施仍在施工，完工後，可還花壇車站清新面目。
花壇火車站因腹地過小，周邊停車空間不足，很多通勤族的機車、腳踏車四處亂停，尤其車站南側綠地更是嚴重，除影響交通出入外，也有礙市容景觀，警方常接獲民眾檢舉，前往取締及拖吊，但仍是難以改善。
花壇鄉長顧勝敏上任後，在民眾反映下，針對花壇車站南側綠地機車停車亂象，擬定停車及綠美化改善計畫，並向內政部營建署爭取獲核定265萬元補助經費，卻遭逢疫情，缺工、缺料下，廠商投標意願低落，經5次流標，無法期限內完成發包，只好撤回這項計畫。
不過，顧勝敏仍不放棄，向台鐵承租車站南側土地，由公所編列800萬元，委託工程顧問公司規劃機車、腳踏車停車場，並納入花壇車站後站景觀綠美化合併辦理，去年11月底順利發包。
其中，停車場部分近日先行完工驗收，共提供220格機車、腳踏車，即日起，開放免費停車，解決長期以來機車及腳踏車無處停放問題，停車亂象也完全改善。鄉公所歡迎鄉親多利用，但要依畫設停車格位停放，並自行上鎖，以免車輛遭毀損及失竊。
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