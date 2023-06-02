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埔里鎮又現垃圾山 清潔隊員和蒼蠅、惡臭為伍苦不堪言

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
埔里鎮垃圾累積4千公噸，垃圾山和清潔隊辦公室一樣高，也讓清潔隊員每天與垃圾、惡臭為伴，苦不堪言。圖／縣議員陳宜君提供
埔里鎮垃圾累積4千公噸，垃圾山和清潔隊辦公室一樣高，也讓清潔隊員每天與垃圾、惡臭為伴，苦不堪言。圖／縣議員陳宜君提供

南投埔里鎮缺乏垃圾臨時堆置場，從2月春節至今垃圾暫置在清潔隊旁，已經累積4千多公噸，讓埔里清潔隊再現「垃圾山」。南投縣議員陳宜君說，垃圾已經堆的和清潔隊辦公室一樣高，清潔隊員整天和汙水和臭味相伴吃不消，希望縣府協助優先清運。南投縣環保局表示，已經加緊垃圾處理協調及外運，改善清潔隊環境和景觀。

南投縣垃圾累積超過22萬公噸，縣府雖然委託7個縣市焚化爐協助去化，將處理量提升到1年8萬公噸，但各鄉鎮因臨時堆置場或轉運站不一，仍有各自的問題。去年初埔里鎮清潔隊因為外縣市焚化爐歲修，導致垃圾無法外運，只好暫時放置在清潔隊旁，數月下來，垃圾堆積近5千公噸，讓清潔隊旁出現垃圾山。南投縣環保局協助去化，經過8個月的時間才清運完畢。

沒想到，今年春節後，埔里鎮垃圾外運減緩，垃圾只好又暫置清潔隊，幾個月下來數量已經超過4千公噸，讓垃圾山又重現，清潔隊員每天和垃圾山為伴，相當痛苦。

陳宜君說，埔里鎮是唯一沒有臨時堆置場的鄉鎮，垃圾只要無法順利外運，只能放在清潔隊空地，全鎮每天垃圾量50噸垃圾，4個月下來，垃圾堆到三層樓高，清潔隊員開門「見山」，更難受的是，吃飯時有很多蒼蠅，還有酸臭味，只好躲到車裡吃便當，生活環境相當惡劣，希望縣府協助加強清運。

南投縣環保局表示，因為環保局外運量受限，加上外縣市焚化爐有時維修，都會影響垃圾清運量，環保局已加強新的垃圾處理協調及外運機制，會先針對埔里鎮垃圾移除，逐步改善清潔隊的環境，也呼籲民眾落實資源回收，一起維護環境。

埔里鎮垃圾累積4千公噸，垃圾山和清潔隊辦公室一樣高，也讓清潔隊員每天與垃圾、惡臭為伴，苦不堪言。圖／縣議員陳宜君提供
埔里鎮垃圾累積4千公噸，垃圾山和清潔隊辦公室一樣高，也讓清潔隊員每天與垃圾、惡臭為伴，苦不堪言。圖／縣議員陳宜君提供

埔里 南投

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