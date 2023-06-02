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水里車埕自行車道今全面開放啟用 車道平緩屬經典休閒
南投日月潭打造親山親水環境，原本就一條被CNN評比為「世界十大最美自行車道」之一的「日月潭環湖自行車道」，更建置車埕聯外自行車道連接水里鄉市區，完善自行車專用道系統、有效分流汽機車，今天在車埕第二停車場正式優化完工啟用。
日管處處長簡慶發表示，自行車道能感受昔日因木業而繁榮的小鎮風光，以及台電著名的水力發電機組，一路順遊水里、車埕兩地，造訪車埕聚落、鐵道觀光小學堂、木業展示館、水里虹橋及市街等景點，可望帶動地方觀光穩健發展。
車友表示，車道騎起來十分平緩，一路上設有休憩的涼亭，屬經典休閒的自行車道路線，自行車道去年打通斷點，完整串聯車埕景區及水里市區，沿水里溪畔，起於車埕第二停車場迄於水里雙土地公廟，全長約4公里，沿途經懷舊風情的車埕聚落、鐵道文化園區、水里紅橋等景點，適合假日親子同行騎鐵馬、賞水岸風光。
日管處表示，水里、車埕一帶，百年前木業發達，繁榮有著「小台北」之稱，與日月潭僅一山之隔的車埕遊憩區，更是日月潭抽蓄水力發電廠的核心，目前雖面臨火車中斷於集集間，但仍是國人最愛前來的景點，如今車道優化工程完成啟用後，歡迎國人多加利用。
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