南投凍頂烏龍茶春茶評鑑出爐 茶農錢儒良再獲特等獎

南投縣鹿谷鄉農會凍頂烏龍茶春茶評鑑結果出爐，茶農錢儒良繼拿下2019年冬茶賽特等獎後，再從4779件茶樣中勝出獲得今年春茶特等獎，評審團指出，特等茶果香明顯、焙火毫無青澀苦味，勝在滋味濃郁甘醇。

農委會茶改場凍頂工作站站長林儒宏指出，優質凍頂烏龍茶著重於製茶師傅妥善控制萎凋、發酵及團揉等製程，再經焙火修飾，掌握去水、去雜、焙清及焙透重點，靠火溫使茶葉產生梅納反應或焦糖化反應，使凍頂茶產生宜人香氣與滋味；而今年春茶入等的茶葉，極具凍頂茶要求的火候香及發酵香，同時兼具韻味特色。

特等獎得主錢儒良說，今年春茶特別調整產期，考量採茶期空氣中的含水量高，生長出的茶芽較以往肥厚，只需加上足夠的發酵度，不用太重的烘焙，做出來的茶湯滋味厚實穩重，能再次拿到特等獎，他謙虛地說：「我運氣比較好。」

總幹事林義能表示，鹿谷鄉農會從1976年首度舉辦凍頂烏龍茶評鑑，舉辦春、冬兩季茶賽，首年春茶評鑑僅104件報名，評鑑建立公信力，報名茶樣逐年成長，1986年起參賽茶樣破3000件，設置初審、複審制，報名評鑑茶樣最高峰、近7000件，特得獎每斤拍賣價喊至30萬元。